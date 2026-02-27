PLD responde discurso de Abinader, dice el país ha retrocedido

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó este jueves que la República Dominicana atraviesa un preocupante retroceso económico e institucional, tras evaluar el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en ocasión del aniversario de la Independencia Nacional.

En un pronunciamiento encabezado por el secretario general del PLD, Johnny Pujols, la organización sostuvo que el país enfrenta una ruptura profunda de la confianza ciudadana, producto —según indicó— de políticas públicas mal concebidas y peor ejecutadas.

“Este gobierno no solo ha roto la economía, la salud, el servicio eléctrico y el acceso a la canasta básica. Ha roto lo más elemental para que funcionemos como nación: la confianza”, expresó Pujols.

El secretario general asumió la vocería del Comité Político, cuyos integrantes estuvieron presentes en el Salón Bienvenido Sandoval de la sede nacional del PLD, así como el equipo técnico que estuvo monitoreando la alocución del mandatario.

Esas anotaciones sirvieron de pauta a la exposición del secretario general del PLD en nombre del Comité Político

Costo de la vida, producción nacional y seguridad alimentaria

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó que el aumento sostenido del costo de la vida se ha convertido en la principal preocupación de las familias dominicanas. Señaló que la inflación de alimentos superó el 8 % en 2025 y que productos esenciales como arroz, pollo, huevo y plátano han experimentado aumentos significativos en comparación con 2019.

La organización advirtió, además, que el sector agropecuario atraviesa una etapa crítica que compromete la seguridad alimentaria del país. Según explicó su secretario general, la autosuficiencia alimentaria se redujo de 88.5 % a 72 %, lo que implica que cerca del 28 % de los alimentos consumidos en 2025 fueron importados. Las importaciones alcanzaron los US$5,591 millones, representando un incremento del 80 % respecto a 2019, mientras que cayeron exportaciones agrícolas claves como el banano (45 %), tomate (28 %), hortalizas (25.6 %) y azúcar (19 %).

Asimismo, cuestionó que el mayor volumen de crédito otorgado por el Banco Agrícola no haya sido orientado prioritariamente al fortalecimiento de la producción nacional. “El campo dominicano no tiene paz. Se ha debilitado la producción local y se ha puesto en riesgo la soberanía alimentaria”, afirmó.

El PLD sostuvo que el crecimiento económico exhibido por el gobierno responde principalmente al alza internacional del oro y no a una política productiva interna sólida.

Endeudamiento y presión fiscal

El partido alertó sobre el peso creciente del servicio de la deuda pública, indicando que el país destina alrededor de 324 mil millones de pesos anuales al pago de intereses, lo que representa aproximadamente el 25 % de los ingresos del Estado.

“Cuando una cuarta parte de los ingresos se va en pagar intereses, el país pierde capacidad para invertir en salud, seguridad e infraestructura”, señaló el secretario general, advirtiendo que esta situación limita la inversión social y compromete el futuro fiscal de la nación.

Seguridad, violencia y servicios públicos

El PLD expresó preocupación por la falta de transparencia en las estadísticas oficiales sobre criminalidad y feminicidios. Indicó que, mientras las autoridades reportan 58 feminicidios en 2025, registros recopilados a partir de reportes públicos elevan la cifra a 80 casos.

“Surge una pregunta legítima y dolorosa: ¿dónde están las 22 víctimas que no aparecen en las estadísticas oficiales?”, cuestionó el dirigente, al tiempo que afirmó que no se observan políticas integrales efectivas para enfrentar la violencia contra las mujeres.

En el sector eléctrico, calificó como alarmantes los recientes apagones generales y el aumento de las pérdidas del sistema a más del 42 %, atribuyéndolo a ineficiencia y falta de planificación.

En salud y educación, denunció precariedades hospitalarias, déficit presupuestario en el Servicio Nacional de Salud, cuestionamientos en instituciones públicas, reducción en la cobertura escolar y un déficit superior a cinco mil aulas. También criticó la baja inversión pública en infraestructura, situándola en apenas 1.4 % del PIB, así como el retraso en proyectos de transporte y obras estratégicas anunciadas.

Llamado al retorno del orden institucional

Finalmente, el Partido de la Liberación Dominicana sostuvo que el país necesita recuperar el orden institucional, la planificación estratégica y la capacidad de ejecución del Estado.

“El pueblo dominicano cumple con su trabajo y con sus responsabilidades. Es el gobierno el que ha fallado. La República Dominicana necesita dirección, experiencia y resultados. El país no puede seguir gobernado desde la propaganda; es momento de retomar el rumbo”, concluyó.

El PLD reiteró su compromiso de trabajar por una nación con estabilidad, crecimiento productivo y oportunidades reales para todos los dominicanos.