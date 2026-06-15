PLD rechaza nuevos sacrificios tributarios sin transparencia ni control del gasto

El Partido de la Liberación Dominicana se manifestó en contra del proyecto de “Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional”, sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el viernes pasado.

La organización política se opone a que el Gobierno solicite nuevos sacrificios tributarios sin transparencia, sin una estrategia integral contra la evasión, sin una explicación clara del destino de los recursos y sin evidencias verificables de un esfuerzo serio de racionalización del gasto público.

La posición ante el denominado proyecto fue fijada por el secretario general Johnny Pujols, en compañía de los miembros del Comité Político Temístocles Montas, Iván Lorenzo, Zoraima Cuello, vicepresidentes del PLD y los miembros del Comité Político, Richard Medina y Margarita Pimentel en la rueda de prensa de este lunes.

Pujols dijo que el PLD reconoce que el país enfrenta desafíos fiscales reales que requieren soluciones responsables, pero con una política fiscal orientada al desarrollo nacional: que recaude mejor, que combata la evasión con firmeza, proteja la inversión productiva, promueva la formalización, preserve la seguridad jurídica y que garantice una rendición de cuentas efectiva ante la ciudadanía.

“El país no necesita simplemente cobrar más. Necesita administrar mejor, invertir mejor y rendir cuentas mejor. A eso es que tiene que dedicarse el gobierno”, expresó.

Expuso que antes de solicitar nuevos sacrificios tributarios a las familias y a los sectores productivos, el Gobierno debe explicar por qué el gasto corriente pasó de representar el 14.1% del PIB en 2019 a 16.5% del PIB en 2025, un aumento de 2.4 puntos porcentuales del PIB.

“Este incremento es varias veces superior a los recursos adicionales que se pretende recaudar mediante la reforma tributaria. Resulta legítimo preguntarse si el problema fiscal que enfrenta el país se origina exclusivamente en una insuficiencia de ingresos o si, por el contrario, una parte importante de la presión actual proviene del crecimiento sostenido del gasto corriente durante los últimos años.”, manifestó.

El PLD considera que una política fiscal responsable debe comenzar por revisar la calidad y el nivel del gasto público y antes de imponer nuevas cargas tributarias a empresas, trabajadores y clase media, el Gobierno tiene la obligación de identificar áreas de ahorro, eliminar gastos innecesarios, mejorar la eficiencia administrativa y demostrar con cifras verificables que ha agotado todas las posibilidades de racionalización del gasto corriente.

En el documento entregado a los representantes de los medios de comunicación, el PLD hace la advertencia de que el plan anticrisis, como los ha llamado el Gobierno, afecta de manera directa a la clase media y frena crecimiento económico del país, debido a que aumenta los gravámenes y reduce la capacidad de inversión de las empresas privadas, las cuales constituyen el principal sostén de la economía.

La ciudadanía no puede ser llamada a aportar más recursos mientras persisten dudas razonables sobre la capacidad del Estado para administrar con austeridad y eficiencia los recursos que ya recibe. Una verdadera reforma fiscal debe sustentarse en un equilibrio entre mayores ingresos y un compromiso igualmente firme con la disciplina y la responsabilidad en el gasto público.