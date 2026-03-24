PLD propone al Gobierno reducción gasto corriente, eliminación publicidad y alquileres innecesarios

El esfuerzo que exige este momento no puede recaer de manera desproporcionada sobre la población y las empresas ya que, si a las familias se les pide asumir mayores costos en transporte, electricidad y alimentos, y al sector privado hacer reajustes, el Estado también debe asumir su parte con disciplina y ejemplo.

De esa forma respondió el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a la alocución del presidente de la República sobre el impacto de la situación internacional y el aumento de los precios del petróleo, en la habitual rueda de prensa de los lunes en la que Temístocles Montás, vicepresidente del Partido, asumió la vocería.

Acompañaron a Montás la también vicepresidenta del PLD, Zoraima Cuello, Adriano, Sánchez Roa, titular de los Asuntos Agropecuarios, José Dantes Díaz, Elías Cornelio y Melanio Paredes, miembros del Comité Político y Julio Cesar Sánchez, del sector agropecuario.

Al evaluar el mensaje presidencial en su conjunto, el PLD apunta que el pueblo recibió una explicación del contexto y de las acciones de corto plazo, pero no una definición suficiente de cómo se abordarán las causas estructurales de nuestra vulnerabilidad.

El discurso presidencial reconoce que se trata de un choque externo que generará presiones sobre la energía, el transporte y los alimentos. “Pero precisamente en contextos como estos es donde se define la calidad de la respuesta interna”, se explica en la exposición de Montás entregada a los medios de comunicación mediante un documento escrito.

Aclara que, si bien el origen del shock es externo, la forma en que se distribuyen sus efectos depende de las decisiones que se tomen a nivel nacional por el gobierno.

Por ello, el PLD plantea con firmeza la necesidad de un Plan Nacional de Austeridad. No como una declaración, sino como una acción concreta y verificable.

Ese plan implicaría reducción real del gasto corriente no prioritario, eliminación de excesos en publicidad, alquileres y estructuras innecesarias, revisión de programas de baja efectividad y una priorización estricta del uso de los recursos públicos.

Explica que la sostenibilidad fiscal no puede descansar sólo en subsidios y ajustes de precios; requiere decisiones claras de orden y el uso eficiente de los recursos del Estado.

Afirma que las medidas del gobierno administrarán el impacto inmediato, pero no corrigen las causas de fondo, puesto que la economía dominicana enfrenta vulnerabilidades tales como: una alta dependencia energética externa. “Importamos prácticamente la totalidad del petróleo que consumimos”.

Segundo, persisten elevados niveles de pérdidas y transferencias fiscales que limitan el espacio para la inversión pública. “El presidente reconoció que el año pasado se subsidió el sector eléctrico con 105,000 millones de pesos”.

Tercero, un modelo de transporte intensivo en combustibles, que concentra alrededor del 54% del consumo del petróleo. “Este último punto es determinante porque más de la mitad de la vulnerabilidad energética del país se concentra en el transporte.

Resalta que a esta realidad se suma un elemento que impacta de manera directa a la población: el abandono del sector agropecuario por parte del gobierno del PRM, con aumento en los costos de producción, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, maquinarias, transporte e insumos energéticos y mayor dependencia de importaciones, con una reducción de la autosuficiencia alimentaria.

Frente a esto, el PLD propone una estrategia una serie de medidas inmediatas, entre las que se encuentran: subsidios focalizados y temporales, priorizando transporte público, producción agrícola y hogares vulnerables.

También transparencia total del costo fiscal y protección directa al sector agropecuario, mediante apoyo a insumos, financiamiento preferencial y monitoreo de costos, entre otras.

Finalmente, el PLD, en su rol de oposición razonada, declara que la República Dominicana necesita políticas que respondan al presente para salvaguardar el futuro. Y necesita, en este momento, una señal clara: austeridad en el Estado, eficiencia en el gasto y decisiones estructurales que reduzcan la vulnerabilidad del país.