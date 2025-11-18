PLD inicia proceso para seleccionar candidato presidencial en último trimestre del 2026

Santo Domingo, RD.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) informó que ha iniciado un proceso para definir los aspectos generales y el protocolo que regulará el trabajo de los aspirantes presidenciales, un paso que asegura responde a la “responsabilidad histórica” del partido y a su compromiso de encaminar al país hacia un rumbo de progreso, justicia y desarrollo democrático.

En un encuentro encabezado por el presidente del PLD, Danilo Medina, los aspirantes presidenciales coincidieron en hacer los esfuerzos necesarios para que la organización seleccione un aspirante presidencial único en el último trimestre del próximo año.

Durante la sesión, que se extendió por dos horas y media, se consensuó el Protocolo de Trabajo que regirá la competencia interna, garantizando que el proceso sea “democrático, transparente y coherente con los valores boschistas del PLD”, además de reforzar la disciplina partidaria y la convivencia fraterna.

También se acordó convocar al Comité Central a principios de 2026, luego de una reunión previa del Comité Político, con el propósito de validar los avances alcanzados en la elaboración del protocolo.

La reunión se desarrolló en un ambiente de unidad, fraternidad y alto sentido de responsabilidad, con la participación de los aspirantes que hasta ahora han estado movilizándose dentro y fuera de la estructura partidaria: Abel Martínez, Charles Mariotti, Francisco Domínguez Brito y Francisco Javier García. Otros dirigentes podrían incorporarse al proceso si así lo deciden.

Además participaron en la misma, el secretario general de la organización, Johnny Pujols, y los miembros de la comisión responsable de elaborar el protocolo: Andrés Navarro, Rubén Bichara, Margarita Pimentel y Robert de la Cruz.

Por Roberto Tiburcio