PLD fijará posición sobre medidas impositivas presentada por el Gobierno este lunes

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) informó que el próximo lunes mediante rueda de prensa, se referirá a las medidas impositivas presentadas por el Gobierno contenida en el llamado “Plan Anticrisis para la sostenibilidad y la protección de la población frente a la crisis global”.

A través de un despacho de prensa el PLD respondió las inquietudes de los periodistas y medios de comunicación quienes han procurado la reacción del PLD al anuncio dado a conocer el pasado jueves por el Ministerio de Hacienda y Economía.

“La dirección del Partido, conjuntamente con su equipo económico, estuvo analizando la propuesta del Gobierno, adoptando la decisión de presentar una posición oficial en la habitual rueda de prensa de los lunes”, se explica en una nota de la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Se adelantó que la postura del PLD con relación al tema se hará mediante un documento, que se expondrá a la representación de los medios de comunicación y se les hará entrega de su contenido a los periodistas participantes.

El PLD realiza todos los lunes en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez una rueda de prensa en la que se fijan posiciones sobre temas nacionales a cargo de sus órganos de trabajo, bajo la orientación del Comité Político.