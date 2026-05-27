Leonel Fernández arriba a Colombia para liderar misión de la OEA en comicios presidenciales

Colombia.-El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, llegó a Colombia en su condición de jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para acompañar y dar seguimiento al proceso de elecciones presidenciales programadas para el próximo 31 de mayo.

Fernández arribó al territorio colombiano junto a un equipo integrado por 96 observadores de 24 nacionalidades, quienes tendrán la responsabilidad de supervisar y evaluar el desarrollo del importante proceso democrático, reafirmando el compromiso de la OEA con la transparencia electoral y el fortalecimiento institucional en la región.

La misión observará distintos aspectos relacionados con la organización de las elecciones, el funcionamiento del sistema electoral, la participación ciudadana y el respeto a las normas democráticas durante la jornada electoral.

El también presidente del partido Fuerza del Pueblo, destacó el honor que representa encabezar esta misión internacional de observación electoral en Colombia.

“Un honor estar en Colombia en mi calidad de Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, acompañando las elecciones presidenciales del 31 de mayo”, expresó Fernández al momento de su llegada.

La participación del exmandatario dominicano en esta misión internacional fortalece su presencia en escenarios diplomáticos y democráticos de América Latina, donde ha desempeñado importantes responsabilidades vinculadas a la institucionalidad y la observación electoral.

La OEA mantiene desde hace décadas programas de observación electoral en distintos países del continente, con el objetivo de contribuir a la transparencia, legitimidad y confianza en los procesos democráticos de la región.

Las elecciones presidenciales de Colombia de 2026, se realizarán el 31 de mayo para elegir al presidente y vicepresidente de la República de Colombia, para el período 2026-2030. En caso de una posible segunda vuelta se disputará el 21 de junio del mismo año.

Por Luis Ramón López