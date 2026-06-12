Leonel afirma ningún gobierno del mundo plantearía una reforma fiscal en medio de una crisis

Madrid, España.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, manifestó su rechazo a cualquier intento del Gobierno de impulsar una reforma fiscal en las actuales circunstancias económicas del país.

Durante un acto de juramentación de entusiastas dominicanos residentes en España, Fernández se refirió a una eventual reforma tributaria impulsada por la administración del presidente Luis Abinader y el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmando de manera categórica que “esa reforma fiscal no va”.

El exmandatario sostuvo que las condiciones económicas actuales no son propicias para imponer nuevas cargas tributarias a la población y aseguró que ningún gobierno del mundo estaría planteando una reforma fiscal en medio de un contexto de dificultades económicas e inflación.

“No hay gobierno en el mundo, en estos momentos, que se atreva a plantear una reforma fiscal. Ni en Europa, ni en América Latina, ni en Asia, ni en África. Solamente a alguien se le ocurre en la República Dominicana”, expresó Fernández al referirse a las pretensiones gubernamentales.

El líder opositor argumentó que no es el momento adecuado para aumentar impuestos cuando, según afirmó, la inflación continúa afectando el poder adquisitivo de la población y las familias enfrentan mayores dificultades económicas.

Fernández, cuestionó además la gestión gubernamental, señalando que la administración del PRM ha contado con recursos suficientes, pero que, a su juicio, no ha logrado resolver los principales problemas que afectan a la sociedad dominicana.

“Cuando la inflación está creciendo, imponer nuevas medidas de sacrificio al pueblo mediante el aumento de impuestos no es la solución. Se ha tenido dinero de sobra y no se ha podido resolver ni un solo problema fundamental de la sociedad dominicana”, manifestó.

El presidente de la Fuerza del Pueblo también puso en duda los resultados de las políticas económicas exhibidas por el Gobierno y sostuvo que los argumentos relacionados con el crecimiento económico y la mitigación de los efectos de la crisis internacional no justifican la implementación de nuevas cargas fiscales para la ciudadanía.

Desde Madrid, Fernández, reiteró que la Fuerza del Pueblo, continuará defendiendo los intereses de los distintos sectores sociales del país.

“Siempre estaremos al lado de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores, de los chiriperos, de los estudiantes y de todos los sectores que componen el pueblo dominicano”, afirmó.

Las declaraciones del líder de la Fuerza del Pueblo se producen en medio del debate nacional sobre la política económica y fiscal del país, un tema que continúa generando posiciones encontradas entre el Gobierno, los sectores productivos y las organizaciones políticas.

Por Luis Ramón López