La Ruta del Triunfo con Leonel 2028 llega a Espaillat con amplio programa de juramentaciones

Moca, Espaillat.-La dirigencia provincial de la Fuerza del Pueblo (FP), anunció la llegada a la provincia Espaillat de “La Ruta del Triunfo con Leonel 2028”, una jornada política que incluirá importantes actos de juramentación de nuevos dirigentes y militantes procedentes de diversas organizaciones políticas.

La actividad será encabezada por el vicepresidente y coordinador nacional de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, quien desarrollará un amplio recorrido por distintos municipios y distritos municipales de la provincia este domingo 7 de junio de 2026.

De acuerdo con un comunicado emitido por la dirección provincial de la organización política, durante la jornada serán juramentados dirigentes, miembros, exalcaldes, exregidores y militantes provenientes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes pasarán a formar parte de las filas de la Fuerza del Pueblo, organización liderada por el expresidente Leonel Fernández.

La agenda iniciará a las 10:00 de la mañana en el distrito municipal de Veragua, donde serán juramentadas importantes figuras políticas procedentes del PLD y el PRM.

Posteriormente, a las 11:00 de la mañana, Radhamés Jiménez encabezará otro acto de juramentación en el municipio de Gaspar Hernández, con la integración de nuevos dirigentes y militantes a la organización.

La jornada continuará a las 3:00 de la tarde en el distrito municipal de Villa Trina, específicamente en la comunidad de José Contreras, donde será juramentado Emilio Bencosme junto a su equipo político.

Más adelante, a las 4:00 de la tarde, en el distrito municipal de Monte de la Jagua, será juramentado el exalcalde Reinaldo Marte, acompañado de su equipo político y de dirigentes provenientes del PLD y el PRM.

Asimismo, a esa misma hora, en el distrito municipal de La Ortega, se llevará a cabo la juramentación del exalcalde Eusebio Rosa y del exregidor Quilvio Muñoz, junto a otros dirigentes y simpatizantes que pasarán a respaldar el proyecto político de la Fuerza del Pueblo.

La dirección provincial de la FP destacó que estas incorporaciones fortalecen el crecimiento y la estructura de la organización en Espaillat, como parte de los trabajos de consolidación política de cara a los próximos procesos electorales.

Según el comunicado, “La Ruta del Triunfo con Leonel 2028”, busca continuar ampliando la presencia de la Fuerza del Pueblo, en todo el territorio nacional, promoviendo la integración de nuevos liderazgos y consolidando el respaldo al proyecto político encabezado por Leonel Fernández.

Por Luis Ramón López