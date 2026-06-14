La influencer Rosa Marte anuncia respaldo a Leonel Fernández y se integra a Fuerza del Pueblo

Santo Domingo.-La influencer y comunicadora Rosa Marte, conocida popularmente como “La Rubia del Toque de Queda”, fue juramentada este sábado como nueva integrante de la Fuerza del Pueblo, durante un acto encabezado por el coordinador nacional y vicepresidente de esa organización política, Radhamés Jiménez Peña.

Durante la actividad, Radhamés Jiménez, destacó la incorporación de la reconocida comunicadora, señalando que su decisión representa un importante respaldo al proyecto político que encabeza el expresidente Leonel Fernández.

El dirigente manifestó que cada día más dominicanos se suman a la Fuerza del Pueblo, convencidos de que el país necesita un cambio de rumbo y una nueva visión de gobierno para enfrentar los desafíos económicos y sociales que afectan a la población.

“Valoramos la decisión de Rosa Marte, de integrarse a nuestras filas. Su ingreso refleja el sentir de muchos ciudadanos que entienden que la República Dominicana necesita retomar el camino del desarrollo y el progreso bajo el liderazgo de Leonel Fernández”, expresó Jiménez.

Al ser juramentada, Rosa Marte, afirmó que tomó la decisión de ingresar a la Fuerza del Pueblo tras analizar la situación actual del país y considerar que es necesario impulsar un cambio político de cara al futuro.

“Como ustedes pueden ver, todos somos parte de este país y tenemos la responsabilidad de trabajar para que avance. He decidido formar parte de la Fuerza del Pueblo, porque entiendo que es el espacio donde podemos construir una mejor nación para todos”, manifestó.

La comunicadora expresó además su respaldo a las aspiraciones presidenciales de Leonel Fernández, para las elecciones de 2028, destacando su experiencia de gobierno y su capacidad de liderazgo.

“Creo que ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado. A partir de hoy, Rosa Marte, La Rubia del Toque de Queda, forma parte de la Fuerza del Pueblo y trabajará junto a miles de dominicanos por el triunfo de Leonel Fernández en el 2028”, afirmó.

La actividad contó con la presencia de dirigentes, militantes y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo, quienes dieron la bienvenida a la comunicadora y resaltaron la importancia de sumar nuevos liderazgos y figuras influyentes al proyecto político de la organización.

Por Luis Ramón López