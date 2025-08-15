JCE iniciará proceso de selección para conformar las 162 Juntas Electorales

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) informó que el miércoles 27 de agosto iniciará formalmente en la provincia de Barahona los trabajos para la recepción de propuestas de los aspirantes a miembros de las 162 Juntas Electorales del país.

Esto de cara a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales que se celebrarán en el año 2028, como lo establece la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Estos trabajos serán realizados en todas las regiones del país y serán encabezadas por cuatro delegaciones. Las 7 primeras conformaciones serán presididas por el Pleno de la JCE, encabezada por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; por los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández, Samir Rafael Chami Isa, quien es el coordinador de la Comisión de Juntas Electorales y Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; Hirayda Fernández Guzmán Y Rafael Armando Vallejo Santelises.

Las demás conformaciones serán encabezadas por diferentes delegaciones distribuidas de la siguiente manera:

Comisión número I, estará encabezada por el miembro titular Samir Chami Isa; la suplente María Estela de León; el subdirector de la Dirección de Inspectoría, Roberto José García; y la suplente del secretario general de la JCE, Lourdes Salazar.

La comisión número II, estará encabezada por el director nacional de Elecciones, Mario Núñez; y la directora de Partidos Políticos, Lenis García.

Mientras que la comisión número III, está integrada por el director nacional de Coordinación y Apoyo de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo y el director de Gestión Humana, Ariel Liranzo Liz.

En tanto que la comisión número IV, estará presidida por el miembro suplente Tony Tejada y el director de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos Políticos, Ramón Hilario Espiñeira.

El Pleno de la JCE, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, dispuso esta fase para la selección de los ciudadanos y ciudadanas que tendrán la responsabilidad de organizar y administrar los procesos electorales en los 162 municipios.

Los requisitos para ser miembro de las Juntas Electorales están colgados en la página oficial de la Junta Central Electoral, así como también el formulario que deberán llenar los aspirantes.

Durante las reuniones los candidatos a miembros de las Juntas Electorales deberán presentar sus propuestas en los encuentros programados, registrándose o proponiendo aspirantes.

Con este proceso el órgano electoral busca garantizar la idoneidad, transparencia e imparcialidad de los futuros miembros de las Juntas Electorales, pilares fundamentales para el buen desarrollo de los comicios.

Los aspirantes serán evaluados de forma individual, valorando sus perfiles profesionales, éticos y su compromiso con la democracia.