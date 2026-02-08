JCE anuncia fecha de entrega de la nueva cédula a autoridades de los partidos políticos

La Junta Central Electoral (JCE) dio a conocer este sábado el calendario de captura y entrega inmediata de las nuevas cédulas de identidad y electoral a las autoridades de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

El proceso se realizará desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de febrero, según informó el órgano electoral.

Calendario de entrega a partidos políticos

9 de febrero

Partido Revolucionario Moderno (PRM) – 8:15 a.m.

10 de febrero

Partido Fuerza del Pueblo (FP) – 10:00 a.m.

11 de febrero

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) – 9:00 a.m.

12 de febrero

Partido Revolucionario Dominicano (PRD) – 2:00 p.m.

Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) – 3:00 p.m.

Dominicanos por el Cambio (DXC) – 4:00 p.m.

Partido País Posible (PP) – 5:00 p.m.

Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) – 6:00 p.m.

Partido de Unidad Nacional (PUN) – 7:00 p.m.

13 de febrero

Alianza País (AlPaís) – 2:00 p.m.

Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) – 3:00 p.m.

Partido Cívico Renovador (PCR) – 4:00 p.m.

Generación de Servidores (GENS) – 5:00 p.m.

Partido Democrático Alternativo (MODA) – 6:00 p.m.

Partido Humanista Dominicano (PHD) – 7:00 p.m.

Alianza por la Democracia (APD) – 8:00 p.m.

La JCE iniciará la cedulación masiva de la población con la nueva cédula de identidad y electoral el 12 de abril de 2026, fecha que coincide con el 103 aniversario de la institución.

Se recuerda que la JCE entregó el pasado 27 de enero, la primera cédula en el nuevo formato al presidente de la República, Luis Abinader, y a la primera dama Raquel Arbaje.