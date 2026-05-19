Ignacio Ditren aboga por mayor independencia presupuestaria para los ayuntamientos

Moca, Espaillat.-El dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP) Ignacio Ditren, afirmó que los ayuntamientos de la República Dominicana, necesitan mayor independencia presupuestaria para poder responder de manera efectiva a las necesidades de sus comunidades.

Ditren, expresó su inquietud al participar como expositor en un taller sobre municipalidad dirigido a miembros y dirigentes del partido Fuerza del Pueblo, organización política liderada por el expresidente Leonel Fernández.

Durante su intervención, el dirigente municipalista sostuvo que los gobiernos locales enfrentan serias limitaciones económicas que dificultan la ejecución de obras y programas destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Indicó que muchos ayuntamientos operan con presupuestos insuficientes, lo que limita su capacidad para atender áreas fundamentales como recogida de desechos sólidos, mantenimiento de calles, drenaje pluvial, limpieza y acondicionamiento de espacios públicos.

Ignacio Ditren consideró necesario fortalecer la autonomía financiera de los municipios para que las alcaldías puedan desarrollar proyectos de impacto social y urbano acorde con las necesidades de cada comunidad.

Asimismo, manifestó que el fortalecimiento del municipalismo constituye una pieza clave para el desarrollo nacional, debido a que los ayuntamientos representan el nivel de gobierno más cercano a la población.

El dirigente político también destacó la importancia de promover políticas públicas orientadas a la descentralización administrativa y a una distribución más equitativa de los recursos del Estado.

La actividad formativa fue organizada por las direcciones Municipal y Provincial que tiene como presidente al exgeneral Camilo Nazir Tejada y al exdiputado Carlos Garcia, de la provincia Espaillat.

Por Luis Ramón López