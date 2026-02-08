Fuerza del Pueblo completa Dirección Ejecutiva en Santo Domingo Norte

El partido Fuerza del Pueblo (FP) realizó este domingo un Pleno de Dirigentes en Santo Domingo Norte (SDN) en el que se escogieron los dirigentes faltantes de la Dirección Ejecutiva de esa demarcación.

El pleno que había sido aperturado el 29 de enero, pero suspendido en esa ocasión, finalizó hoy con la escogencia de forma democrática de 13 nuevos integrantes a la Dirección Ejecutiva.

Entre los dirigentes que estuvieron presentes en la asamblea se destacan Jesús Feliz, miembro de la Dirección Política y los integrantes de la Dirección Central Víctor Pavón, Miguel Florentino, Danaides Ortiz, Erasmo Brito, Manuel Brito, Eudy Maldonado, entre otros.

Durante la escogencia de los nuevos dirigentes municipales estuvieron presentes todos los miembros de la Dirección Central y los presidentes de las direcciones municipales.

Con la escogencia de la Dirección Ejecutiva de SDN, Fuerza del Pueblo cierra un capítulo de contradicciones por el control de esa organización en esa demarcación.

Estos son los integrantes de la Dirección Ejecutiva en SDN

1) Vicepresidente: Miguel Florentino

2) Secretaría General: Juan Fco

3) Organización: Nicolás Fortunato.

4) Asuntos Electorales: Danaides Ortiz.

5: Operativo: Pedro Castaño.

6: Tecnología: Yeny Aquino.

7: Comunicación: Gustavo Morillo.

8: Formación Política: Nicolás Fortunato

9: Secretaría de la Mujer: Aleida Mirabal

10: Secretaría de la Juventud: Valery Valdez

11: Finanzas: Víctor Pavón.

12: Propaganda: Marcelo Heredia.

13: Encargada de actas: Miguelina Montaño.