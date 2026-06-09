Fallece exdirigente del PLD Luis Inchausti tras proceso judicial y deterioro de salud

Santo Domingo.– Falleció este martes Luis Inchausti Rivera, exdirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exdirector de los Programas de Empleos Mínimos Eventuales (PEME), a la edad de 83 años, según confirmaron fuentes vinculadas a su entorno familiar y político.

El deceso se produjo luego de que el exfuncionario fuera ingresado en el hospital Luis Eduardo Aybar, donde recibía atenciones médicas debido a un marcado deterioro físico y cognitivo que se había intensificado en las últimas semanas.

La muerte de Inchausti Rivera ocurre en un contexto particularmente complejo, tras una serie de procesos judiciales que en los últimos meses colocaron nuevamente su nombre en el foco público.

En abril de 2026, el exdirigente peledeísta fue detenido por un caso relacionado con una presunta deuda de manutención, situación que generó controversia y cuestionamientos por parte de sus familiares.

De acuerdo con sus allegados, el exfuncionario presentaba condiciones de salud delicadas, incluyendo demencia diagnosticada, lo que habría complicado su capacidad para enfrentar el proceso legal en curso. Durante su detención, incluso requirió asistencia médica de emergencia, evidenciando su fragilidad física.

En ese mismo contexto, familiares solicitaron a las autoridades que se le concediera prisión domiciliaria, argumentando el grave estado de salud que atravesaba, caracterizado por un progresivo deterioro que se agravó en los días posteriores a su arresto.

A esta situación reciente se suma el historial judicial de Inchausti Rivera. En 2022, fue condenado a cinco años de prisión por un tribunal del Distrito Nacional tras ser hallado culpable de violencia de género, aunque la pena fue establecida bajo la modalidad de arresto domiciliario parcial y condiciones suspendidas.

Diversos analistas y allegados han señalado que el cúmulo de procesos legales, sumado a su delicado estado de salud, pudo haber acelerado el desenlace fatal, al someter al exfuncionario a un alto nivel de estrés físico y emocional en una etapa avanzada de su vida.

Luis Inchausti Rivera también estuvo vinculado a investigaciones relacionadas con el manejo de fondos del programa PEME, una iniciativa estatal administrada durante gobiernos del PLD y que fue objeto de escrutinio por presuntos casos de irregularidades en el uso de recursos públicos.

Durante su trayectoria política, Inchausti Rivera fue una figura activa dentro del PLD, aunque en sus últimos años asumió una postura crítica frente a liderazgos de la organización, cuestionando el rumbo de la entidad política.

Su fallecimiento marca el cierre de una vida pública caracterizada por la participación política, pero también por controversias judiciales que lo acompañaron hasta sus últimos días.

Se espera que en las próximas horas sus familiares ofrezcan detalles sobre las honras fúnebres.

Por Roberto Tiburcio