Exdiputada Servia Iris Familia destaca la importancia de la reelección de Adriano Espaillat

Long Island, NY. – La exdiputada al Congreso Dominicano por la circunscripción 1 del exterior, Servia Iris familia, resaltó el valor intrínseco que posee la reelección del Adriano Espaillat como miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un cargo de alcance federal el cual su permanencia resulta vital para la representación política, la protección migratoria y el desarrollo socioeconómico de la diáspora dominicana en Nueva York.

Recordó la ex agregada Comercial en la Embajada Dominicana en México que Espaillat hizo historia en 2017 al convertirse en el primer domínico-estadounidense y primer inmigrante anteriormente indocumentado en llegar al Congreso de los EE. UU.

Explicó la alta dirigente perremeista que desde el Distrito 13 de Nueva York —que abarca bastiones dominicanos como Washington Heights, Inwood y el noroeste de El Bronx— es la voz de más de 200,000 quisqueyanos en Washington.

Aseveró Familia que la permanencia e importancia de su liderazgo para la comunidad se fundamenta en los siguientes pilares clave: Representación Política y Empoderamiento de la Diáspora.

“Adriano Espaillat es un símbolo de superación, su trayectoria sirve de modelo para las futuras generaciones de inmigrantes en los Estados”, puntualizó la vicepresidente de la seccional de Long Island en el Estado de Nueva York.

Unidad del liderazgo de alto nivel al presidir el Caucus Hispano del Congreso (CHC) que ejerce una enorme influencia en la agenda nacional y amplifica las necesidades latinas; posee poder de convocatoria, relató Servia Iris Familia.

El miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, organiza foros de impacto internacional como el evento anual Dominicans on the Hill, que conecta directamente a los profesionales y líderes de la diáspora con las altas esferas del gobierno federal, entre otras grandes acciones en favor de los ciudadanos del Distrito que representa, agregó.

Finalmente, la reconocida empresaria dominicana residente aquí, realizó un llamado a los latinos y en especial a los dominicanos en el Distrito 13 de Nueva York, a sumarse a los trabajos políticos.