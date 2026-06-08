Dirigentes del PLD y PRM se juramentan en la Fuerza del Pueblo en Espaillat

Gaspar Hernández, Espaillat.-La Fuerza del Pueblo (FP), desarrolló una extensa jornada de juramentaciones en distintos municipios y distritos municipales de la provincia Espaillat, en una actividad que sus dirigentes calificaron como un importante paso en el fortalecimiento y crecimiento de la organización política liderada por el expresidente Leonel Fernández.

Las actividades fueron encabezadas por el vicepresidente y coordinador nacional de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, acompañado de dirigentes nacionales, provinciales y municipales de la organización.

Durante la jornada, decenas de dirigentes, militantes y simpatizantes provenientes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fueron incorporados a las filas de la Fuerza del Pueblo, destacándose además una significativa participación de jóvenes en los diferentes actos realizados en la provincia.

En el municipio de Gaspar Hernández, fueron juramentados los dirigentes provenientes del PLD: Gregorio Rojas Brito, Cito Brito, Manuel Peralta, Jaime Brito, Víctor Manuel Peña, Elian Nario Hidalgo, José Javel Blanco y Rubén Perdomo.

Asimismo, procedentes del PRM fueron juramentados Ramona Bonilla, Anelio Marte, Anderson Guerrero Zunil, Jackson Martínez Close, Rondal Guzmán, Olvidio Polanco Estrella, Luis Alberto Salvador, Sabeyda Quintana, Alejandra Núñez, Crestini Guillermo Hidalgo, Juan Pablo Arias, Ronny Domingo Brito, Bella Burgos Valerio, Anderson Hernández, Paison Marte y Jessica Paulino.

En el distrito municipal de Veragua, los organizadores destacaron una amplia integración de nuevos miembros y dirigentes provenientes de diferentes organizaciones políticas.

Mientras que en Villa Trina fue juramentado el exalcalde Emilio Bencosme del PLD, junto a un importante grupo de dirigentes y simpatizantes,

De igual manera, en Monte de la Jagua ingresó a la Fuerza del Pueblo el exalcalde Reinaldo Marte, del PLD, acompañado de su equipo político.

La jornada concluyó en el distrito municipal de La Ortega, donde fueron juramentados el exalcalde Eusebio Rosa (Chacho) y el exregidor Quilvio Muñoz, junto a otros dirigentes comunitarios y políticos.

Habla Radhamés Jiménez

En cada uno de los actos de juramentación, el vicepresidente y coordinador nacional de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, ofreció las palabras de bienvenida a los nuevos integrantes de la organización, agradeciendo la confianza depositada en el proyecto político que encabeza el expresidente Leonel Fernández.

Al tomarles el juramento, Jiménez exhortó a los nuevos miembros a integrarse plenamente a las labores partidarias y a trabajar por el fortalecimiento de la organización con miras a las elecciones de 2028.

“Los invitamos a trabajar con entusiasmo, disciplina y compromiso para alcanzar la victoria en el 2028. Debemos recorrer cada comunidad, escuchar a la gente y construir una alternativa que permita responder a las necesidades del pueblo dominicano”, expresó el dirigente político.

Durante su intervención, Jiménez también formuló críticas a la gestión gubernamental actual, afirmando que el país necesita un cambio de rumbo y una administración que, a su juicio, atienda con mayor eficacia los problemas que afectan a la población.

De igual manera, el presidente provincial de la Fuerza del Pueblo y exdiputado, Carlos García, dio la bienvenida a los nuevos juramentados y valoró el crecimiento que, según indicó, viene experimentando la organización en toda la provincia Espaillat.

García, sostuvo que la incorporación de nuevos dirigentes provenientes de distintas organizaciones políticas fortalece la estructura de la Fuerza del Pueblo y demuestra el interés de numerosos sectores de la sociedad en respaldar la propuesta política de Leonel Fernández.

“Hoy recibimos a hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de sus comunidades. Esta integración fortalece nuestro partido y nos motiva a continuar trabajando para construir una mayoría que permita alcanzar los objetivos trazados para el 2028”, manifestó.

Los dirigentes de la Fuerza del Pueblo coincidieron en señalar que las juramentaciones realizadas en Veragua, Gaspar Hernández, Villa Trina, Monte de la Jagua y La Ortega constituyen una muestra del crecimiento organizativo que experimenta la entidad política en la provincia Espaillat.

Acompañaron a Radhamés Jiménez los dirigentes Juan Gómez, Dionis Sánchez, Xiomara Valerio de Nazir, excandidata a senadora, el exdiputado Carlos García, Franklyn Peña, Francis Vargas y otros destacados dirigentes de la organización política.

Por Luis Ramón López