Dirigente del PRM en Moca llama a defender obra de gobierno del presidente Abinader

Moca, Espaillat.-El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en este municipio, agrónomo Delio Ferreira, hizo un llamado a la unidad de la organización política y exhortó a funcionarios y empleados públicos a salir del confort a defender en todos los escenarios la obra de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.

El dirigente político sostuvo que es momento de fortalecer la cohesión interna del PRM y trabajar de manera articulada para consolidar los logros alcanzados por la actual gestión gubernamental.

“Debemos mantenernos unidos y defender en todos los espacios la gestión del presidente Luis Abinader, porque es una administración que ha trabajado por la transparencia, el desarrollo y el bienestar de la población”, expresó.

Asimismo, manifestó que la militancia perremeísta, junto a los funcionarios y empleados del gobierno, tiene el compromiso de respaldar las políticas públicas implementadas, resaltando que la unidad será clave para que el partido continúe dirigiendo los destinos del país más allá del año 2028.

Ferreira indicó que el PRM debe mantenerse cercano a las bases y a la ciudadanía, promoviendo el diálogo y la defensa de los avances logrados durante la presente administración.

Ferreira, ofreció estas declaraciones durante una entrevista concedida la noche del pasado miercoles en el programa de televisión Cóctel Político, que produce y conduce el periodista Nicolás Arroyo Ramos, a través de Mocavisión, canal 48, de Televiaducto.

Por Luis Ramón López