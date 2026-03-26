Diputado Robinson Santos alerta sobre incidencia de cáncer de próstata durante jornadas médicas

Moca, Espaillat.-El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Robinson Santos, informó que, a través de las jornadas médicas impulsadas por su Oficina de Gestión Social, se han detectado múltiples casos de cáncer de próstata en la población.

El urólogo explicó que estos diagnósticos han sido posibles gracias a los procesos de evaluación, detección temprana y seguimiento médico realizados durante dichas jornadas, lo que ha permitido identificar a tiempo la enfermedad en varios pacientes.

El legislador por la provincia Espaillat destacó que, gracias a la atención brindada y a las gestiones realizadas por su equipo, algunos de estos casos han logrado resultados positivos.

“Hoy celebramos que dos pacientes han vencido el cáncer, gracias al trabajo conjunto de nuestro equipo médico y al acompañamiento que ofrecemos desde la Oficina de Gestión Social”, expresó.

Asimismo, resaltó la importancia de continuar promoviendo este tipo de iniciativas de salud preventiva, ya que el diagnóstico oportuno del cáncer prostático puede marcar la diferencia en la vida de los pacientes.

El diputado del PRM, reiteró su compromiso de seguir desarrollando jornadas médicas en beneficio de la población, especialmente en sectores vulnerables, con el objetivo de garantizar acceso a servicios de salud y fomentar la cultura de prevención.

Hizo un llamado a los hombres a realizarse chequeos periódicos, destacando que la detección temprana es clave para combatir el cáncer de próstata y salvar vidas.

Por Luis Ramón López