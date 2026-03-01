Diputado Cirilo Moronta dice Luis Abinader desarmó el discurso de la oposición

Santo Domingo.- El diputado por el Exterior, Cirilo Moronta, afirmó hoy que el presidente Luis Abinader, en su rendición de cuentas, le desarmó el discurso de la oposición política dominicana, dejándola sin argumentos valederos para seguir denotando la actual gestión gubernamental.

El diputado oficialista dijo que la sustanciosa exposición del Primer Mandatario dejó claro que el país no pudo haber caído en mejores manos para conducirlo por el sendero correcto y sembrar de obras el país, ya que no existe municipio del territorio dominicano donde no se haya construido o se esté construyendo en beneficio de todos los ciudadanos, ya que para esto no existe bandería política, sino el desarrollo de la nación.

Moronta aseguró que, sin lugar a dudas, el presidente, al terminar su actual periodo gubernamental, tendrá en su haber récords de obras construidas, horas laboradas, alcance territorial, continuidad de Estado, presencia internacional, entre otros.

El legislador perremeista dijo que: “No hay dudas de que estamos ante un gobierno encabezado por un presidente que real y efectivamente está y seguirá realizando el cambio prometido, donde no existe un sector del engranaje nacional que no haya sido beneficiado”.

Argumentó que la gestión histórica del presidente Luis Abinader garantiza la continuidad del Partido Revolucionario Moderno más allá del 2028 por el gran e importante legado que este dejará”.

“Hacemos un llamado a los funcionarios gubernamentales en todos los niveles, a los funcionarios electos perremeistas y a la militancia en general a defender, divulgar y cuidar las realizaciones del presidente Luis Abinader, que esto, junto a la compactación de que goza el PRM, nos garantiza el triunfo en las venideras elecciones del 2028”, finalizó diciendo el legislador, político y empresario Cirilo Moronta.