Dice Abinader ha otorgado 617 pensiones de más de 100 mil pesos, frente a 42 de gobiernos anteriores

Santo Domingo.– El expresidente de la República y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, cuestionó el manejo del gasto público del Gobierno, señalando como ejemplo el incremento en las pensiones de altos montos.

Medina afirmó que mientras administraciones anteriores habían otorgado apenas 42 pensiones superiores a los 100 mil pesos, el actual gobierno de Luis Abinader ha concedido 617 en apenas cinco años.

El exmandatario sostuvo que esta política refleja un uso inadecuado de los recursos estatales y agrava la crisis económica que enfrenta el país en medio de un contexto internacional adverso.

Según explicó, el gasto corriente absorbido por pensiones inmerecidas, nómina pública, transferencias al sector eléctrico y el servicio de la deuda limita la capacidad del Estado para responder a nuevos desafíos.

Medina detalló que solo en el pago de intereses de la deuda se proyecta un gasto superior a los 300 mil millones de pesos este año, lo que obliga al Gobierno a recurrir al endeudamiento para cubrir compromisos básicos.

Al concluir una asamblea provincial del PLD, el expresidente advirtió que cualquier plan económico que se presente debe evitar trasladar cargas adicionales a la población, especialmente a la clase media, y exhortó a las autoridades a asumir el sacrificio necesario para corregir la situación fiscal.

Finalmente, Medina expresó su expectativa de que el Gobierno presente un plan concreto para enfrentar la coyuntura, tras la reunión sostenida recientemente con una comisión del Poder Ejecutivo encabezada por José Ignacio Paliza.