Denuncian que dirigentes del PRM reciben pensión mientras laboran en el Consulado de NY

Nueva York.- Un gran número de dirigentes del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) labora en el Consulado de la República Dominicana en Nueva York, a pesar de haber sido favorecido con una pensión especial del Estado, denunció Odell Suero, secretario general del partido Fuerza del Pueblo (FP) en esta ciudad.

«Esa es una práctica administrativa inescrupulosa, debido a que esas personas han sido beneficiadas con pensiones de RD$30,000, RD$50,000, RD$75,000 y hasta RD$125,000 mensuales y, simultáneamente, devengan un generoso salario en el Consulado», declaró el dirigente político.

Dijo que el pueblo dominicano merece saber cuáles méritos, años de servicio o condiciones legales justifican dichos beneficios.

“Es preocupante que algunos beneficiarios continúen vinculados laboralmente al Consulado Dominicano en Nueva York. Eso representa una doble remuneración del Estado: pensión y salario al mismo tiempo”, indicó.

“Antes, criticaban las llamadas ‘botellas’ cuando eran temporales y dependían del gobierno de turno. Sin embargo, ahora estaríamos ante una modalidad más grave: pensiones privilegiadas y permanentes, pagadas de por vida con recursos del pueblo dominicano”, expresó.

Una práctica ofensiva

Explicó que «esta situación resulta ofensiva para miles de dominicanos honestos, dentro y fuera del país, que carecen de empleo, seguridad social o una pensión digna, mientras sectores privilegiados reciben beneficios especiales colando la Ley de Pensiones».

Exigió al gobierno dominicano, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, a la Cámara de Cuentas y a los organismos fiscalizadores correspondientes publicar la lista completa de beneficiarios, los decretos emitidos, criterios utilizados y si alguno de los pensionados continúa devengando salario en el Consulado u otra institución pública.

Los beneficiarios

Asimismo, exigió una explicación particular sobre los casos de Elías Barrera Corporán, David Vargas, Eustaquia Sánchez, Julio Feliz, Mercedes Serrulle, Rolando Machado, Sarah García y Rafael Salazar, quienes laboran en el Consulado y también reciben una pensión de RD$50,000 mensuales. Mencionó, además, a Francisco Remigio Morales, pensionado con RD$125,000

Sobre el caso de Francisco Remigio Morales, Suero indicó que, aunque no esté vinculado directamente al Consulado Dominicano en Nueva York, la ciudadanía merece una explicación clara sobre cuáles méritos justifican una pensión especial de RD$125,000 mensuales.

“Los recursos públicos no pueden utilizarse para premiar lealtades políticas ni para crear privilegios permanentes. El dominicano en el exterior merece legalidad y respeto”, afirmó.

Pensiones para reducir la nomina

Denunció también que el cónsul Jesús Vázquez Martínez habría decidido promover pensiones para reducir la nómina consular. «Esta medida habría provocado la desvinculación de numerosos empleados, mientras que otros presuntamente continúan percibiendo una doble remuneración, al recibir simultáneamente una pensión y un salario con cargo a fondos públicos», precisó.

Pidió a las autoridades que investiguen estas denuncias y suministren información transparente a la ciudadanía.

Aseguró que la Fuerza del Pueblo defenderá a los dominicanos del exterior y seguirá denunciando toda práctica que atente contra su bienestar, la transparencia y el uso correcto de los fondos públicos.

Por Jhonny Trinidad