Asesora de Abinader dice hay funcionarios en el Gobierno que debieron ser cambiado

Santo Domingo. – La asesora estratégica de comunicación política del presidente Luis Abinader, Angelita Peña, afirmó este lunes que aún existen funcionarios dentro del gobierno que deberían haber sido reemplazados.

“Yo creo que hay gente que ya debió cambiarlo”, aseguró durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo.

Peña también advirtió que uno de los principales errores del mandatario ha sido “ser demasiado amigo de sus amigos”, manteniendo a personas en cargos por mucho tiempo. aunque reconoció que escucha y recoge información de manera constante.

“La verdad es que estar en los zapatos del presidente es complicado, especialmente gobernando en un momento muy difícil a nivel mundial”, destacó Peña, resaltando que Abinader combina lectura, análisis de estadísticas y conocimiento económico para tomar decisiones.

La asesora indicó que el mandatario se deja asesorar en ocasiones, pero también evalúa personalmente los datos que recibe.

“Él es muy documentado, le gustan mucho los números, pero muchas veces las estadísticas no reflejan la realidad que vive la gente”, explicó Peña.

Añadió que su experiencia de 30 años en política le permite comprender la idiosincrasia del dominicano y ofrecer al presidente una perspectiva directa de la sociedad.

“Yo me siento libre de decirle al presidente lo que veo y pienso”, afirmó.

Peña reconoció que, en su rol de asesora, algunas recomendaciones son acatadas por Abinader, mientras que otras no, reflejando un equilibrio entre asesoría y decisión propia del mandatario.

No aceptó cargos en el Gobierno del PRM

La asesora política confirmó que el presidente le propuso ocupar un cargo en el gobierno, pero ella declinó la oferta.

“Yo no acepto ninguna posición de dirección, ministerio o viceministerio. Ya fui viceministra y ahora quiero estar libre de esas responsabilidades”, declaró.

Asimismo, Peña reiteró que uno de los principales errores del mandatario ha sido mantener durante mucho tiempo a personas en ciertos cargos por amistad, en lugar de renovar la estructura gubernamental. También reveló que en agosto del año pasado aconsejó al presidente no reelegirse, señalando que dedicar más tiempo a fortalecer su partido le habría consolidado como líder único.

Sobre designaciones recientes

Respecto a las designaciones, aseguró que, al no ser en áreas como Educación, Agricultura, Salud Pública y Tránsito, muchas no impactan directamente a la población. No obstante, celebró la designación de Leonardo Aguilera como director del Banco de Reservas, destacando que se trata de un nombramiento “muy merecido” y que Aguilera es un hombre con gran formación.