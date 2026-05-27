Antonio Taveras renuncia del PRM y se declara senador independiente

Santo Domingo.– El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, anunció este miércoles su renuncia al bloque senatorial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y confirmó que continuará en el Congreso como legislador independiente.

Durante su intervención en la sesión del Senado, Taveras explicó que su decisión obedece a diferencias con el rumbo del proyecto político oficialista y a la falta de avances en reformas estructurales. “No es fruto del enojo, sino de la conciencia y la reflexión”, puntualizó.

El legislador criticó que el país siga atrapado en prácticas clientelares y políticas de corto plazo que frenan el desarrollo institucional. Aunque reconoció avances en la independencia del Ministerio Público, advirtió que persisten reformas pendientes para fortalecer la institucionalidad y ampliar las oportunidades.

Recordó que apoyó el proyecto encabezado por el presidente Luis Abinader bajo la promesa de combatir la corrupción y reducir la impunidad, pero señaló que “la lucha contra la corrupción se ha quedado a medio camino, creando la peligrosa percepción de indulgencia en ciertos actos”.

Taveras Guzmán enumeró los desafíos que, a su juicio, siguen sin resolverse: un modelo económico que no genera suficientes oportunidades, una educación que no logra la transformación social prometida, un sistema eléctrico “herida abierta y costosa”, y una salud y seguridad social que “continúan lacerando la dignidad de los dominicanos”.

El senador garantizó que mantendrá su compromiso de apoyar toda iniciativa que fortalezca la democracia, combata la corrupción y mejore las condiciones de vida de la población. “Seguiré escuchando y defendiendo las causas que el ruido ha diluido, pero que miles de ciudadanos aún esperan”, afirmó.

Taveras Guzmán fue electo senador en el período 2020-2024 y reelecto en los comicios presidenciales y congresuales del 19 de mayo de 2024 para el período 2024-2028.