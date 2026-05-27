Política

Antonio Taveras renuncia del PRM y se declara senador independiente

27 de mayo de 2026
Dominicano Ahora

Santo Domingo.– El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, anunció este miércoles su renuncia al bloque senatorial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y confirmó que continuará en el Congreso como legislador independiente.

Durante su intervención en la sesión del Senado, Taveras explicó que su decisión obedece a diferencias con el rumbo del proyecto político oficialista y a la falta de avances en reformas estructurales. “No es fruto del enojo, sino de la conciencia y la reflexión”, puntualizó.

El legislador criticó que el país siga atrapado en prácticas clientelares y políticas de corto plazo que frenan el desarrollo institucional. Aunque reconoció avances en la independencia del Ministerio Público, advirtió que persisten reformas pendientes para fortalecer la institucionalidad y ampliar las oportunidades.

Recordó que apoyó el proyecto encabezado por el presidente Luis Abinader bajo la promesa de combatir la corrupción y reducir la impunidad, pero señaló que “la lucha contra la corrupción se ha quedado a medio camino, creando la peligrosa percepción de indulgencia en ciertos actos”.

Taveras Guzmán enumeró los desafíos que, a su juicio, siguen sin resolverse: un modelo económico que no genera suficientes oportunidades, una educación que no logra la transformación social prometida, un sistema eléctrico “herida abierta y costosa”, y una salud y seguridad social que “continúan lacerando la dignidad de los dominicanos”.

El senador garantizó que mantendrá su compromiso de apoyar toda iniciativa que fortalezca la democracia, combata la corrupción y mejore las condiciones de vida de la población. “Seguiré escuchando y defendiendo las causas que el ruido ha diluido, pero que miles de ciudadanos aún esperan”, afirmó.

Taveras Guzmán fue electo senador en el período 2020-2024 y reelecto en los comicios presidenciales y congresuales del 19 de mayo de 2024 para el período 2024-2028.

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