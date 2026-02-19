Abel Martínez pide excluir su nombre del listado aspirantes que será presentado al Comité Central del PLD

Señaló que su nombre no debe ser utilizado para validar un mecanismo con el cual mantiene una posición institucional distinta, basada en su respeto a la ley y a la esencia democrática del partido

Santo Domingo.- En una decisión que marca un nuevo hito en el debate interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el aspirante presidencial Abel Martínez notificó formalmente que su nombre no sea incluido en el listado de aspirantes que será presentado ante la asamblea del Comité Central convocada para este 22 de febrero.

Mediante una carta dirigida al presidente del PLD, Danilo Medina, y al secretario general, Johnny Pujols, Martínez explicó que su posición responde a una convicción de principios y a una postura institucional, afirmando que, “la coherencia no se proclama: se practica.”

En su comunicación, Abel Martínez sostuvo que el camino hacia el 2028 debe construirse sobre un consenso auténtico y transparente, advirtiendo que todo proceso que se aparte de la Constitución, de las leyes electorales y de los Estatutos del partido, termina debilitando la confianza del pueblo dominicano.

El dirigente peledeísta precisó que su decisión no representa renuncia, sino una reafirmación de dignidad y coherencia: “Mi ausencia en ese listado no es un paso atrás: es una reafirmación de mi dignidad. Mi aspiración presidencial se mantiene intacta.”

Martínez reiteró además que continuará recorriendo el país y escuchando a la gente, asegurando que su proyecto se mantiene firme y conectado con el sentir nacional: “Mi lucha no es por una circunstancia del presente: es por el porvenir de la Patria.”

“El PLD es más grande que cualquier coyuntura. Nuestra tarea es volver a ser la esperanza de un pueblo que nos observa y que espera de nosotros madurez y apego a la verdad”, expresó Abel en la misiva.

Finalmente, el aspirante presidencial reafirmó su compromiso con el Partido y con la República Dominicana, insistiendo en que su mano sigue extendida para construir un consenso legítimo y unitario, con reglas claras y garantías institucionales.