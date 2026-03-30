VINCI Airports designa a Cyril Girot como nuevo director general de AERODOM

VINCI Airports ha designado a Cyril Girot como nuevo director general (CEO) de AERODOM, con efectividad a partir del 1 de abril de 2026. Este nombramiento respalda la ambición del Grupo de garantizar el desempeño operativo y la ejecución exitosa de los proyectos estratégicos de AERODOM.

Cyril Girot cuenta con una amplia trayectoria dentro del Grupo VINCI y más de una década de experiencia en los sectores de transporte y aeroportuario, liderando operaciones complejas en diversos entornos regulatorios y geográficos.

Se incorpora a AERODOM tras desempeñarse desde 2022 como CEO de Cambodia Airports, donde fue responsable de la operación y el desarrollo de los aeropuertos internacionales de Phnom Penh, Siem Reap y Sihanoukville, que en conjunto manejan más de 5.5 millones de pasajeros al año.

Antes de su etapa en Asia se desempeñó como presidente y CEO de los aeropuertos de Nantes y Saint-Nazaire, en el oeste de Francia, que atienden a más de 7 millones de pasajeros anuales.

En esta función, lideró la gestión de la crisis del COVID-19 y la posterior recuperación del tráfico aéreo y de las operaciones aeroportuarias. Previamente, Cyril Girot desarrolló una sólida experiencia en la supervisión de grandes proyectos internacionales de infraestructura, incluyendo el inicio de la ampliación del aeropuerto de Santiago de Chile.

Asimismo, ocupó cargos de liderazgo en dos ministerios franceses (Energía y Transporte) al inicio de su carrera profesional.

Cyril Girot es ingeniero civil, egresado de las prestigiosas escuelas francesas École Polytechnique y École des Ponts et Chaussées. Además, posee un Máster en Administración de Empresas (MBA) del Collège des Ingénieurs.

En este sentido, su experiencia será determinante en la próxima etapa de AERODOM, incluyendo la supervisión de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), una inversión transformadora de más de US$350 millones, cuya finalización está prevista para el segundo semestre de 2028.

Esta Terminal 2, independiente y complementaria, tendrá capacidad para 4 millones de pasajeros anuales y priorizará la eficiencia operativa, la experiencia del pasajero y la sostenibilidad, integrando un centro energético alimentado por energía solar.

Valérie Vesque-Jeancard, presidenta del Consejo de Administración de AERODOM y directora general de VINCI Airports para Francia, Chile y la República Dominicana expresó: “El nombramiento de Cyril Girot refleja nuestra confianza en su capacidad para asegurar la continuidad en el desarrollo de AERODOM. Su experiencia y liderazgo en entornos públicos y privados serán clave para fortalecer el desempeño de la concesión y avanzar en los proyectos estratégicos en la República Dominicana.”

En su rol como CEO, las prioridades de Cyril Girot incluirán seguir mejorando la experiencia del pasajero, mantener los más altos estándares operativos y asegurar el cumplimiento riguroso del contrato de concesión.

Con este nombramiento, VINCI Airports y AERODOM reafirman su compromiso con una gestión responsable y el desarrollo sostenible de la infraestructura aeroportuaria del país.