Unión de Juntas de Vecinos denuncia precariedad en servicio de agua en Moca

Moca, Espaillat.-El presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de la provincia Espaillat, licenciado Francisco Colón, denunció que decenas de comunidades y barrios del municipio de Moca, reciben un servicio de agua potable deficiente y precario.

Colón solicitó al director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), licenciado Sandy Méndez, intervenir y mejorar el servicio de suministro de agua en distintas comunidades que, según afirmó, llevan años confrontando dificultades con el acceso al líquido.

Entre las comunidades señaladas por el dirigente comunitario figuran Las Lagunas, Estancia Nueva, Monte de La Jagua, La Ermita, Ceiba de Madera y Cuero Duro, donde residentes denuncian constantes problemas en la distribución del agua potable.

Asimismo, expresó que el servicio continúa siendo sumamente precario en sectores y comunidades como Paso de Moca, Canca La Reina, Canca Reparaciones, San Francisco Arriba, San Francisco Abajo, Juan López, Guaucí y otras localidades de la provincia Espaillat.

El dirigente comunitario manifestó que la falta de agua afecta considerablemente la calidad de vida de cientos de familias, provocando dificultades en las labores domésticas, higiene y actividades cotidianas.

Colón, llamó a las autoridades de CORAAMOCA, a buscar soluciones urgentes y definitivas para garantizar un servicio eficiente y continuo a las comunidades afectadas, señalando que el acceso al agua potable es una necesidad fundamental para la población.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa de televisión Coctel Político, producido y conducido por el periodista Nicolás Arroyo Ramos, a través de Mocavisión canal 48 de Televiaducto.

Por Luis Ramón López