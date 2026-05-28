UNATOGA y Fundación Cambiando Vidas realizan reconocimiento a madres dominicanas

Santo Domingo. — En un ambiente cargado de alegría, gratitud y emotividad, la Fundación Cambiando Vidas CDR Internacional y la Unión Nacional de Togados (UNATOGA), celebraron el pasado viernes 22 de mayo un hermoso acto de reconocimiento dedicado a las madres dominicanas.

La actividad, realizada en el Ateneo Dominicano, reunió a entusiastas togadas que fueron homenajeadas por su entrega, sacrificio y amor incondicional hacia sus familias y la sociedad.

Tanto la Fundación Cambiando Vidas como UNATOGA unieron esfuerzos para desarrollar esta significativa actividad, reafirmando su compromiso de continuar apoyando y valorando el papel de la mujer en la sociedad dominicana.

Durante la ceremonia fue reconocida la pastora Andrea Morales, por su apoyo, entrega y colaboración en favor de las iniciativas sociales y comunitarias que benefician a cientos de familias.

De igual manera, fueron homenajeadas las magistradas Luznelda Solís Taveras, Daira Cira Medina y Yokauris Morales Castillo, entre otras, destacando su admirable labor profesional dentro del sistema judicial, así como su importante rol como madres ejemplares.

La presidenta de UNATOGA, licenciada Yudelka Laureano, resaltó las bondades de las madres dominicanas, definiéndolas como mujeres luchadoras, valientes y comprometidas con la formación de valores en sus hogares y comunidades.

“Las madres son el corazón de la familia y el motor que impulsa el crecimiento de nuestra sociedad. Hoy reconocemos su esfuerzo, dedicación y amor incondicional”, expresó Laureano durante sus palabras centrales.

Asimismo, los organizadores agradecieron el respaldo brindado por la diputada Altagracia De los Santos, quien apoyó la realización de esta emotiva actividad en honor a las madres.

La jornada estuvo marcada por momentos de confraternidad, reconocimientos especiales y una emotiva cena que permitió compartir y celebrar la grandeza de cientos de abogadas que día tras día aportan al desarrollo de la nación.