Unapec inicia el Mes de la Patria con homenaje a Juan Pablo Duarte

Favorece que universidades lideren la construcción de una identidad dominicana crítica e inclusiva

Santo Domingo. – En el inicio del Mes de la Patria, la Universidad APEC (UNAPEC) se convirtió en escenario de un llamado estratégico al sistema de educación superior dominicano, de asumir el liderazgo intelectual y social en la construcción de una identidad nacional sólida, informada y abierta a la diversidad.

Durante una ceremonia solemne en honor a Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria, encabezada por el rector de Unapec, Lic. Erik Pérez Vega, con la presencia destacada del presidente del Instituto Duartiano, Dr. Wilson Gómez, autoridades académicas, docentes y estudiantes, resaltaron la vigencia de su pensamiento ético, democrático y educativo como guía para la formación de las nuevas generaciones.

“El legado de Duarte cobra especial significado en el ámbito universitario, donde la educación superior debe asumirse no solo como un proceso académico, sino como un compromiso social y cívico con el desarrollo del país “, resaltó Pérez Vega.

Afirmó que Unapec mantiene como eje de su identidad institucional la formación integral de profesionales competentes, con pensamiento crítico, valores y sentido de responsabilidad frente a la sociedad.

“Formamos profesionales capaces, pero sobre todo ciudadanos íntegros. Nuestra misión nos convoca a aportar al desarrollo nacional mediante una educación de calidad, vinculada a los valores democráticos y al respeto por las instituciones”, señaló.

Por su parte, el presidente del Instituto Duartiano, Dr. Wilson Gómez, afirmó que las universidades, como centros de pensamiento crítico, investigación y formación ciudadana, tienen la responsabilidad histórica de orientar a la sociedad en la comprensión de lo que significa ser dominicano en un mundo globalizado.

Durante su intervención, Gómez reconoció la trayectoria histórica de APEC —Acción ProEducación y Cultura— como un proyecto educativo que desde sus orígenes ha estado vinculado al desarrollo social y al fortalecimiento de los valores nacionales.

“Esta universidad asume con seriedad la causa patriótica. Lo hace con coherencia y compromiso”, manifestó ante estudiantes, docentes y autoridades académicas.

El acto rindió tributo a Duarte y a la juventud dominicana, recordando que fueron jóvenes de entre 18 y 29 años quienes lideraron el proceso independentista, ejemplo que, según señaló, debe inspirar a las nuevas generaciones a participar activamente en la construcción de una República más justa, soberana y próspera.

Al finalizar, el rector invitó a la comunidad universitaria a aprovechar la conmemoración como un espacio de reflexión y renovación del compromiso con los ideales fundacionales de la República.

“Que este Mes de la Patria sea una oportunidad para renovar nuestro compromiso con los valores que dieron origen a la nación dominicana. Desde UNAPEC seguiremos aportando al país a través de la educación, la reflexión crítica y la formación de ciudadanos fieles al ideario de Duarte”, apuntaló.

Con esta actividad, la universidad dio apertura a un programa de iniciativas académicas y culturales orientadas a promover la identidad nacional, la formación cívica y la conciencia histórica entre su comunidad.

Entre estas, destacan las conferencias Duarte y la Constitución a cargo del magistrado Milton Ray Guevara, presidente emérito del Tribunal Constitucional, el jueves 29 de enero, y Duarte y la simbología patriótica a cargo del Dr. Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, el miércoles 25 de febrero, en el Salón APEC de la Cultura José María Bonetti Burgos.

Con iniciativas académicas, investigación aplicada y espacios de diálogo intercultural, Unapec reafirma así su compromiso de contribuir a una identidad nacional dinámica, inclusiva y cohesionada, colocando a la universidad como protagonista en la construcción del futuro del país.