Unapec inaugura CREARE 2026 que transforma frases y dichos dominicanos en arte visual

Durante la actividad, se realizó la entrega de certificados de reconocimiento a los estudiantes que participaron en la creación de los carteles que conforman la exposición

Santo Domingo.- La Universidad APEC (Unapec), a través de su Facultad de Artes y Comunicación, inauguró la cuarta edición de la exposición CREARE 2026, bajo el tema conceptual “Frases y dichos dominicanos”, una propuesta artística y académica que celebra la identidad cultural del país a través del diseño y la comunicación visual.

La muestra, abierta al público durante todo el mes de marzo en Galería 360, reúne 25 carteles diseñados por estudiantes de las carreras de Diseño Gráfico, Publicidad, Comunicación Digital y Cine, seleccionados entre más de 140 propuestas presentadas voluntariamente por estudiantes del Decanato de Artes y Comunicación. Cada pieza convierte expresiones populares del lenguaje dominicano en composiciones visuales cargadas de significado cultural, humor e identidad.

Durante el acto inaugural, la doctora Alicia Álvarez, decana de la Facultad de Artes y Comunicación, destacó que la exposición representa mucho más que una muestra de diseño, al convertirse en un espacio de reflexión sobre la identidad cultural dominicana y la creatividad de los estudiantes.

“Hoy celebramos no solo una exposición, sino un encuentro con nuestra identidad, con nuestra memoria colectiva y con la fuerza creativa de nuestros estudiantes. A través del cartel como medio de expresión comunicacional, han logrado transformar palabras cotidianas en discursos visuales llenos de historia, sensibilidad cultural y significado”, expresó.

Álvarez explicó que la exposición es el resultado de un proceso académico desarrollado durante dos cuatrimestres, que incluyó un taller especializado en cartel, donde los estudiantes perfeccionaron sus propuestas desde el punto de vista gráfico y conceptual, fortaleciendo así el aprendizaje y la retroalimentación en el proceso creativo.

La decana resaltó que las frases y dichos populares que inspiran las piezas expuestas representan la sabiduría del pueblo dominicano, su sentido del humor, resiliencia y valores culturales, elementos que forman parte de la identidad nacional.

“En tiempos en que la globalización tiende a homogeneizar discursos e identidades, esta propuesta reafirma la importancia de mirar hacia nuestras raíces y reconocer en nuestra cultura un territorio fértil para la innovación y la creación contemporánea”, señaló.

Por su parte, Lony Fernández, coordinador de la Licenciatura en Diseño Gráfico, explicó que CREARE nació como un espacio creativo que permite a los estudiantes expresar sus ideas bajo una temática común, utilizando el cartel como herramienta de comunicación visual.

“A través de este formato, los estudiantes exploran sus habilidades creativas y construyen mensajes visuales mediante diversas técnicas, navegando entre la comunicación publicitaria y el arte como forma de expresión cultural”, afirmó.

Fernández recordó que la edición anterior de la exposición permaneció durante diez meses en Galería 360, convirtiéndose en una de las muestras más duraderas y exitosas del proyecto, lo que reafirma el impacto de esta iniciativa académica.

Asimismo, destacó que en esta cuarta edición se incorporó un taller creativo sobre cartel, iniciativa impulsada por el profesor Andrés Hernández, con el objetivo de fortalecer y mejorar las propuestas presentadas por los estudiantes.

El coordinador también hizo un recorrido por las ediciones anteriores de CREARE, señalando que la primera estuvo inspirada en la poesía del escritor dominicano Pedro Mir, mientras que la segunda rindió homenaje a la música de Juan Luis Guerra y la tercera se enfocó en los valores institucionales de la Universidad APEC.

En esta ocasión, la exposición presenta carteles inspirados en frases y dichos populares dominicanos, expresiones que forman parte del imaginario colectivo del país y que reflejan su particular manera de entender la vida.

“Estos dichos no son solo palabras. Son pequeñas piezas de sabiduría popular que, con humor y picardía, cuentan quiénes somos como pueblo. Hoy esas expresiones se transforman en imagen, color y concepto a través de la creatividad de nuestros estudiantes”, expresó Fernández.

La inauguración contó con la presencia del Rector de Unapec, Erick Pérez Vega, demás autoridades académicas. Así como el presidente de Apec Cultural, profesor Carlos Sangiovanni, alumnos y profesores.

La exposición CREARE 2026 invita al público a recorrer cada cartel y redescubrir, a través del diseño y la creatividad, la riqueza cultural de la dominicanidad, reafirmando el compromiso de UNAPEC con la formación de profesionales capaces de dialogar con la cultura, la sociedad y el arte desde una mirada innovadora y contemporánea.