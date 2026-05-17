Unapec gradúa a 798 nuevos profesionales en su Graduación Extraordinaria 2026

Santo Domingo.- La Universidad APEC (Unapec) celebró el pasado sábado 16 de mayo su Graduación Extraordinaria 2026 en el auditorio Monseñor Amancio Escapa de la Casa San Pablo, donde 798 estudiantes recibieron sus títulos en los niveles de Técnico Superior, Grado y Posgrado, en una ceremonia solemne que reafirma el compromiso institucional con la formación de profesionales para el desarrollo del país.

Con esta promoción, la universidad eleva a 51,045 el total de egresados formados a lo largo de su trayectoria académica, consolidando su impacto en la educación superior dominicana.

La investidura se llevó a cabo en tres tandas, organizadas para garantizar el desarrollo ordenado del acto. La Facultad de Negocios concentró la mayor proporción de graduandos, con un 57.8 % del total, seguida por la Facultad de Artes y Comunicación (18.3 %) y la Facultad de Ciencias e Ingenierías (16.4 %).

En cuanto a la distribución por nivel académico, el Grado representó el mayor volumen de titulados con 534 profesionales (67 %), mientras que el Posgrado alcanzó 262 egresados (33 %), evidenciando el crecimiento sostenido de la oferta académica especializada de la institución.

Un total de 211 graduandos fue reconocido con honores académicos, siendo la distinción Magna Cum Laude la de mayor incidencia, lo que refleja el alto nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes durante su formación.

Durante el acto, también fueron distinguidos como mejores graduandos dos estudiantes que alcanzaron el índice académico perfecto de 4.00, quienes pronunciaron los discursos en representación de la promoción, resaltando el valor del esfuerzo, la disciplina y la excelencia.

Desde el punto de vista demográfico, la promoción estuvo integrada mayoritariamente por mujeres, con un 58.5 % del total de egresados, y contó con representación de diversas nacionalidades, lo que reafirma el carácter inclusivo y diverso de la comunidad académica.

Las ceremonias incluyeron la participación de oradores invitados del ámbito público y privado, quienes ofrecieron reflexiones a los nuevos profesionales. En la primera tanda intervino el Lic. Rafael Evaristo Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT); en la segunda, el Dr. José Antonio Mármol Peña, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular; y en la tercera, el Ing. Leo Mercedes, director de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC).

En un emotivo y reflexivo mensaje dirigido a los graduandos de la Graduación Extraordinaria, el rector de la Universidad APEC (UNAPEC), Magíster Erik Pérez Vega, exhortó a los nuevos profesionales a ejercer sus carreras con ética, compromiso social y vocación de servicio al país.

Durante sus palabras, destacó que el verdadero éxito profesional no solo se mide por el dominio de la tecnología o los logros económicos, sino también por la fortaleza moral, la capacidad de aprendizaje continuo y la determinación de aportar al desarrollo de la República Dominicana con acciones trascendentes y responsables.

El académico afirmó que cada graduando representa “poder e instrumento” para el camino nacional, al tiempo que subrayó el orgullo de UNAPEC por entregar a la sociedad una nueva generación de profesionales formados bajo valores y principios humanistas.

Asimismo, invitó a los egresados a honrar el nombre de la universidad en cada paso de su vida profesional y personal, manteniendo siempre un compromiso firme con la construcción de una sociedad dominicana más justa, solidaria y feliz.

En tanto, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, reafirmó su compromiso con una transformación educativa moderna y de calidad durante la Graduación Extraordinaria 2026 de Universidad APEC, al destacar que el país necesita un sistema académico capaz de impulsar el desarrollo humano, social y económico desde cada comunidad.

En un discurso cargado de visión y sentido de urgencia, el titular del MESCyT defendió la construcción de políticas públicas inclusivas y una educación enfocada en la excelencia, adaptada a las exigencias del siglo XXI.

Santos Badía sostuvo que la República Dominicana enfrenta el desafío de abandonar modelos educativos obsoletos para abrir paso a una reforma profunda e innovadora, alineada con las nuevas realidades globales.

“La sociedad quiere creer que es posible transformar la educación”, expresó el funcionario, al advertir que cualquier intento de cambio perdería efectividad si continúa sustentándose en esquemas tradicionales del siglo XIX. Sus palabras marcaron un llamado a la unidad de todos los sectores para construir un sistema educativo capaz de responder a los retos del presente y del futuro.

Por otra parte, el doctor José Antonio Mármol Peña, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular advirtió que el gran desafío de esta generación no es elegir entre la tecnología y la humanidad, sino garantizar que la inteligencia artificial y los avances digitales continúen siendo herramientas al servicio del ser humano.

Destacó que disciplinas como la comunicación, el cine, el diseño, las ingenierías y las ciencias sociales deben apoyarse en la innovación tecnológica sin perder de vista el valor esencial de la sensibilidad, la ética y la creatividad humana. Para Mármol Peña, la inteligencia artificial no puede convertirse en una amenaza que desplace al individuo, sino en un aliado para construir una sociedad más sostenible, consciente y equilibrada.

Asimismo, sostuvo que, en medio de una crisis global marcada por el individualismo y la pérdida de valores éticos, los nuevos profesionales representan la esperanza de una transformación social con sentido humano.

Enfatizó que las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de redefinir la relación entre ciencia, tecnología y humanismo, promoviendo límites éticos frente a los excesos del poder económico y las ideologías radicales. “El futuro necesita profesionales capaces de defender la dignidad humana por encima de cualquier algoritmo”, dejó entrever en un mensaje cargado de reflexión y compromiso social.

Finalmente, el Ing. Leo Mercedes, director de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC), destacó que la verdadera transformación digital del Estado no se limita a modernizar plataformas o automatizar procesos, sino a construir un servicio público más humano, eficiente y cercano a la ciudadanía. Subrayó que la tecnología debe convertirse en un puente que reduzca brechas y garantice que cada dominicano pueda sentir un Estado más transparente, accesible y comprometido con responder a sus necesidades.

Asimismo, motivó a los graduandos a asumir los desafíos de esta nueva era tecnológica con ética, sensibilidad y propósito. Señaló que la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la automatización solo tendrán valor real si están guiadas por principios humanos, recordándoles que el éxito profesional debe ir acompañado de integridad, responsabilidad social y la capacidad de liderar sin perder la humildad ni la vocación de servir.

El acto se desarrolló conforme al protocolo institucional, incluyendo la juramentación de los graduandos, la entrega de títulos y reconocimientos, así como la participación de las autoridades académicas, en un ambiente que destacó los valores de excelencia, responsabilidad y compromiso social que caracterizan a Unapec.

En el acto solemne estuvieron presentes, la Licda. Norma Rivera de Vargas, presidenta del Consejo de Pasados presidentes, el Lic. Álvaro Sousa Sevilla, presidente de la Junta de directores de Unapec, la Dra. Katia Gutiérrez, directora Ejecutiva de la ADRU, la Dra. Elsa María Moquete, Vicerrectora académica y el Lic. Milcíades Willmore, vicerrector de Estrategia, Investigación y Desarrollo, así como también el Rvdo. P. Isaac García, presidente de la ADRU y rector de UCNE, el Lic. Carlos Ortega, presidente del Consejo de directores de APEC, el Prof. Carlos Sangiovanni, presidente de APEC Cultural, decanos, directores y colaboradores de Unapec.