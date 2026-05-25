Tribunal declara a Wander Franco culpable de abuso sexual, pero le concede perdón judicial

El pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, fue condenado por abuso sexual y sicológico a una menor de edad, pero recibió un perdón judicial de parte de los jueces del Tribunal Colegiado de Puerto Plata.

El tribunal presidido por el juez José Ramón Núñez e integrado por los jueces Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, consideró en su decisión que Franco había sido víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor de edad, por lo que fue condenada a diez años de prisión por haber comercializado sexualmente a su hija.

“Parece contradictorio que declaren responsabilidad penal y al mismo tiempo eximido de pena, el tribunal ha acogido en favor de Wander Franco el perdón judicial por las circunstancias particulares que lo colocaron como víctima material, no así como víctima legal”, aclaró el juez José Antonio Núñez.

El juez justificó el perdón judicial como un “razonamiento de carácter lógico jurídico”.

Franco fue arrestado en enero de 2024 tras ser acusado de haber mantenido durante cuatro meses una relación con una niña de 14 años y de transferir miles de dólares a la madre de ella para que consintiera la relación ilegal.

“Gracias a Dios por todo”, expresó el campocorto de los Rays de Tampa Bay mientras abrazaba efusivamente a su madre, Nancy Aybar y demás familiares que lo acompañaron en el tribunal.

El jugador indicó que siempre no ha dejado de entrenar, pero no respondió sobre si ha tenido contacto con los Rays.

“Que me sigan apoyando, que con la fe de Dios vamos para arriba de nuevo”, dijo como mensaje a sus seguidores.

“No tenemos la sentencia física en las manos, pero él fue eximido de pena porque el presidente del tribunal estableció que él también era una víctima y porque tanto lo exime de pena con el perdón judicial”, comentó el abogado de Franco, Teodosio Jaquez.

Jáquez no descartó apelar nuevamente la decisión del tribunal, y dijo que esperará al documento formal para planificar con su cliente los próximos pasos.

La sentencia íntegra se conocerá el 16 de junio.

El fiscal José Martínez Montán, consideró como importante que el tribunal haya mantenido como culpable a Franco, tal y como el Ministerio Público ha venido afirmando y demostrando desde las primeras etapas del juicio.

Franco firmó en noviembre de 2021 un contrato de 11 años y 182 millones de dólares con los Rays, pero su carrera dio un vuelco cuando las autoridades de República Dominicana anunciaron en agosto de 2023 que era investigado por una presunta relación con una menor. Franco tenía 22 años en ese momento.

Seis meses después de su arresto, Tampa Bay lo colocó en la lista restringida, lo que cortó el pago que había estado recibiendo mientras se encontraba en licencia administrativa.

“Estamos conscientes del veredicto de hoy en el juicio contra Wander Franco y nuestra investigación concluirá en el momento apropiado”, indicaron las Grandes Ligas en un comunicado tras conocerse el veredicto.