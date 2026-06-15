Superintendente de Seguros valora desmonte gradual del impuesto al seguro de vida

Santo Domingo.- El superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, resaltó el impacto positivo del Proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, presentado esta semana por el Ministerio de Hacienda, al considerar que sus disposiciones contribuyen a estimular la formalización económica, aliviar la carga tributaria de las micro, pequeñas y medianas empresas, y fortalecer el acceso de estos sectores a instrumentos de protección como el seguro.

Valentín valoró de manera positiva las medidas contempladas en la propuesta, en especial el desmonte gradual del impuesto aplicable al seguro de vida, al que definió como uno de los instrumentos de protección financiera más importantes para las familias dominicanas.

La Superintendencia de Seguros destacó que, luego de más de dos décadas en las que esta carga tributaria ha limitado el desarrollo del seguro de vida en el país e incentivado la contratación de coberturas en mercados internacionales, su eliminación gradual constituye una medida acertada, oportuna y de alto impacto social.

El superintendente indicó que las iniciativas dirigidas a reducir las cargas tributarias que inciden sobre el mercado de seguros de vida contribuirán a fortalecer la cultura de previsión, ampliar la protección económica de los hogares y promover una mayor inclusión aseguradora en República Dominicana.

“El seguro de vida representa uno de los instrumentos más eficaces para garantizar estabilidad financiera ante eventos inesperados, pues permite a las familias preservar su patrimonio, proteger a sus dependientes y asegurar la continuidad económica de futuras generaciones”, sostuvo Valentín.

La institución señaló que República Dominicana ha sido uno de los pocos países de la región que grava con impuestos una necesidad de protección como el seguro, especialmente cuando se trata del seguro de vida, por lo que el desmonte propuesto representa un avance significativo para el desarrollo del mercado asegurador y para la protección de las familias dominicanas.