SNTP realiza jornada de carnetización e incorporación de nuevos miembros en Moca

Moca, Espaillat.-Con una masiva participación de periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) realizó una importante jornada de carnetización para la renovación de membresías, actualización de registros e incorporación de nuevos afiliados en la filial de Moca.

La actividad, celebrada en el Salón Amelio Silva Cabreja de la emisora comunitaria Moca FM, fue encabezada por el secretario general nacional del gremio, Manuel de Jesús Ureña, quien destacó el entusiasmo y la integración mostrados por los miembros de la filial mocana.

Durante la jornada, Ureña felicitó a la dirección local del sindicato por el esfuerzo organizativo, la dedicación y la extraordinaria respuesta de la membresía, resaltando el interés de los comunicadores en fortalecer la institución y participar activamente en los programas de capacitación y desarrollo profesional.

Uno de los momentos más significativos de la actividad fue la juramentación de Porfirio Reyes como nuevo secretario de Organización de la filial de Moca, cargo que ocupaba la reconocida gestora cultural Lenia Guzmán, fallecida recientemente.

Al tomar el juramento, Manuel de Jesús Ureña, destacó las cualidades de Reyes y expresó su confianza en que desempeñará una labor comprometida en beneficio del fortalecimiento institucional del sindicato, al tiempo que rindió homenaje a la memoria de Lenia Guzmán por sus aportes al gremio, la cultura y la comunidad mocana.

Asimismo, la jornada sirvió para la incorporación de nuevos miembros al SNTP, quienes pasaron a formar parte oficialmente de la organización, fortaleciendo así la estructura gremial en la provincia Espaillat.

El secretario general de la filial de Moca, Wilfrido Pérez, agradeció el respaldo brindado por la dirección nacional y valoró la presencia de Manuel de Jesús Ureña en la actividad.

“En nombre de todos los miembros de nuestra filial agradecemos el apoyo recibido. Continuaremos trabajando para fortalecer nuestro sindicato, ampliar la membresía y promover la capacitación permanente de los trabajadores de la prensa”, expresó Pérez.

La actividad transcurrió en un ambiente de confraternidad y compañerismo, reafirmando el compromiso del SNTP con la organización gremial, la formación profesional y la defensa de los derechos de periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación.

Por Luis Ramón López