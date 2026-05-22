SNTP pone en circulación el periódico “ECO” como nueva voz del gremio periodístico

Santo Domingo.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), puso en circulación este jueves el periódico “ECO”, órgano oficial de la institución para el período 2025-2027, durante un acto celebrado en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), con la asistencia de importantes dirigentes gremiales, periodistas y representantes del sector comunicación del país.

La actividad inició a las 10:00 de la mañana en la “Casa del Periodismo Dominicano”, donde el secretario general del SNTP, Manuel de Jesús Ureña, pronunció el discurso central destacando la importancia de este nuevo instrumento informativo para la defensa y fortalecimiento del ejercicio periodístico nacional.

“Hoy no celebramos solo papel y tinta. Celebramos que la voz del gremio vuelve a tener un espacio propio”, expresó Ureña durante sus palabras.

El dirigente explicó que el nombre “ECO” simboliza el compromiso del sindicato de amplificar las voces de periodistas y trabajadores de la prensa que diariamente ejercen su labor en condiciones difíciles en distintas regiones del país.

“Queremos amplificar la voz de los periodistas que trabajan en condiciones difíciles, de los reporteros de provincia, de los fotógrafos que se mojan en las calles y de las colegas que sostienen la noticia con salarios que muchas veces no alcanzan”, manifestó.

Ureña informó que el periódico circulará tanto en formato físico como digital, permitiendo llegar a las redacciones, seccionales y periodistas dominicanos dentro y fuera del país.

Indicó que las páginas de “ECO” estarán enfocadas en cuatro pilares fundamentales en defensa gremial, la formación profesional, la memoria histórica del periodismo y la participación de las seccionales del SNTP.

Asimismo, señaló que el nuevo órgano informativo abordará temas relacionados con agresiones a periodistas, asesoría legal, capacitación frente a los desafíos de la inteligencia artificial, desinformación y nuevas plataformas digitales.

“ECO tiene que incomodar cuando haya que incomodar, informar cuando haya que informar y unir cuando haya que unir”, sostuvo el secretario general del SNTP.

Durante el acto también habló Luis Pérez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), quien felicitó la iniciativa y valoró el esfuerzo realizado por el sindicato para materializar este nuevo medio de comunicación gremial.

Pérez, destacó además el trabajo que viene desarrollando Manuel de Jesús Ureña, al frente del SNTP, señalando que ha mostrado dinamismo y compromiso con el fortalecimiento institucional del gremio.

De igual manera, intervino Pepe Abreu, en representación de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), quien expresó que esta iniciativa debe ser respaldada, especialmente en momentos en que muchos periódicos han desaparecido.

“En estos tiempos difíciles para los medios de comunicación, el SNTP, pone a disposición de sus miembros una importante herramienta de comunicación”, expresó Abreu.

Entre los asistentes estuvieron José Beato, exsecretario general del SNTP; Aurelio Henríquez, expresidente del CDP; César de la Cruz, presidente de la Asociación de Fotoperiodistas y secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del SNTP; Corpus Montero, secretario de Medio Ambiente del SNTP; Griselda Lora, dirigente SNTP; Maximo Castro, de la filial de SPM; Rene Rojas, de Factura Dominicana y Yanet Báez, representante de la filial del Distrito Nacional.

Además, participaron Severiano Mueses, secretario general de la filial de Yamasá; Margaro Santana, secretario general de la filial de San Pedro de Macorís; América Pérez, secretaria general de Santo Domingo Oeste; Francisco Marte, exsecretario general de Santo Domingo Oeste; Orlando Reyes, representante de la Asociación de Fotoperiodistas; y Juan Carlos Rosario, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del SNTP.

El acto concluyó en un ambiente de entusiasmo y compromiso con el fortalecimiento del periodismo dominicano y la defensa de los derechos de los trabajadores de la prensa.

Por Luis Ramón López