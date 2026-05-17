SNTP pondrá en circulación el periódico “ECO”, órgano oficial del gremio periodístico

Santo Domingo.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) anunció la puesta en circulación del periódico “ECO”, órgano oficial de la institución, en un acto que se realizará el jueves 21 de mayo de 2026, a las 10:00 de la mañana.

La actividad tendrá lugar en las instalaciones del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), ubicadas en la avenida George Washington esquina doctor Horacio Vicioso, en el sector Centro de los Héroes (La Feria), del Distrito Nacional.

Asimismo, contará con la participación de periodistas, comunicadores y representantes de distintos sectores vinculados a los medios de comunicación, con el propósito de presentar oficialmente esta nueva plataforma informativa del gremio periodístico nacional.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Manuel Ureña, destacó que el periódico “ECO” surge como un espacio orientado a fortalecer la comunicación institucional, promover informaciones de interés para el sector y dar voz a los trabajadores de la prensa en todo el territorio nacional.

Ureña explicó que los periodistas tendrán a disposición este nuevo medio de comunicación para difundir informaciones, opiniones y temas relacionados con el ejercicio profesional, convirtiéndose en una herramienta de apoyo, integración y participación para el gremio.

Asimismo, resaltó la importancia de crear espacios que contribuyan al fortalecimiento de la libertad de expresión, el intercambio de ideas y la defensa de los intereses de los trabajadores de la prensa.

El secretario general del SNTP extendió la invitación a todos los profesionales de la comunicación, miembros del gremio y público interesado a participar en el acto de lanzamiento del periódico “ECO”, iniciativa que busca consolidarse como un canal de orientación e información para el sector periodístico dominicano.

Por Luis Ramón López