Senado declara patrimonio cultural de la nación la muñeca sin rostro de El Higüerito

Moca, Espaillat.-El Senado de la República, aprobó un proyecto de ley que declara como patrimonio cultural material de la nación dominicana a la tradicional muñeca sin rostro de El Higüerito, una manifestación artesanal y cultural originaria de este distrito municipal perteneciente al municipio de Moca, provincia Espaillat.

La iniciativa legislativa fue sometida por el senador de Espaillat, Carlos Gómez Ureña, con el propósito de preservar, proteger y promover una de las expresiones artesanales más representativas de la identidad cultural de la comunidad de El Higüerito y de la República Dominicana.

De acuerdo con el proyecto aprobado por la Cámara Alta, la declaratoria busca garantizar la conservación de esta tradición artesanal como parte del patrimonio cultural material del país, fortaleciendo su valoración histórica, educativa, turística y cultural para las presentes y futuras generaciones.

La muñeca sin rostro de El Higüerito, constituye un símbolo distintivo de la creatividad popular dominicana y representa una manifestación artística profundamente vinculada a las raíces culturales de la nación. Su elaboración artesanal ha sido transmitida de generación en generación, convirtiéndose en una referencia de la identidad cultural de la provincia Espaillat.

El proyecto establece que el reconocimiento como patrimonio cultural material permitirá impulsar acciones orientadas a su protección, promoción y difusión, contribuyendo además al fortalecimiento de la identidad nacional y al desarrollo de iniciativas culturales y turísticas relacionadas con esta tradición.

El senador Carlos Gómez Ureña, destacó la importancia de preservar las manifestaciones culturales autóctonas que forman parte de la historia y la memoria colectiva del pueblo dominicano, señalando que la muñeca sin rostro de El Higüerito, representa un legado trascendente que merece ser protegido por el Estado.

La aprobación de la pieza legislativa ha sido recibida con satisfacción por gestores culturales, artesanos y comunitarios de Moca y El Higüerito, quienes consideran que esta declaratoria constituye un reconocimiento al trabajo y al talento de generaciones de mujeres y hombres que han mantenido viva esta expresión artesanal.

Con esta iniciativa, el Senado reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio cultural dominicano y con la promoción de aquellas tradiciones que fortalecen el sentido de pertenencia y la identidad de la nación.

Por Luis Ramón López