Se entrega uno de los motoristas acusados de agredir a conductor del TRAE

La Policía Nacional informó la entrega voluntaria de Gregory Gonzalez alias Negro Malo, señalado como uno de los presuntos motociclistas involucrados en la agresión contra un conductor del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), ocurrida la mañana de hoy en el sector El Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, González es acusado de participar en la agresión física contra el conductor Henry González, del TRAE, quien se encontraba transportando estudiantes hacia centros educativos de la zona al momento del incidente.

La entrega se produjo ante la persecución activa desplegada por las autoridades para identificar y apresar a todos los implicados en el hecho.

González, afirmó que nunca existió ningún conflicto. Explicó que se sobresaltó porque viajaba con una niña, mientras el chofer conducía un vehículo grande y no consideró que él era el más vulnerable, quien debía pasar primero.

Añadió que llevaba a dos niños y que el conductor no tuvo la conciencia ni la consideración de frenar.

La Policía Nacional informó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para localizar a otros posibles involucrados.