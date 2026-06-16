Se entrega hombre acusado de matar a sargento de la Policía Nacional en Nagua

María Trinidad Sánchez, Nagua.-Se entregó voluntariamente la noche de este lunes el joven Julio Francisco Núñez Villa, señalado como el presunto responsable de la muerte a tiros del sargento de la Policía Nacional, Gerson Núñez Rosario, hecho ocurrido el pasado domingo 14 de junio de 2026 en el sector Cuatro Vientos de La Capitalita, en este municipio.

De acuerdo con las informaciones preliminares, Núñez Villa, se presentó en la dotación policial de Nagua acompañado de familiares y allegados, donde fue recibido por las autoridades para los procedimientos correspondientes.

Al momento de su entrega, el joven manifestó que tomó la decisión de ponerse a disposición de la justicia de manera voluntaria porque no deseaba permanecer huyendo de las autoridades y prefiere que el caso sea conocido por los tribunales competentes.

“Quise entregarme voluntariamente porque no quiero andar corriendo y quiero que este problema se resuelva judicialmente”, expresó el imputado al ser abordado por representantes de la prensa.

Asimismo, indicó que también decidió entregarse debido a que temía por su seguridad personal tras el hecho que ha conmocionado a la comunidad de Nagua.

El sargento Gerson Núñez Rosario, perdió la vida tras recibir varios impactos de bala mientras se encontraba dentro de una banca de lotería ubicada en el sector Cuatro Vientos de La Capitalita, un hecho que provocó consternación entre familiares, compañeros de armas y residentes de la zona.

Las autoridades informaron que continúan profundizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente y determinar las responsabilidades correspondientes conforme al debido proceso.

Julio Francisco Núñez Villa, permanecerá bajo custodia mientras el Ministerio Público realiza las diligencias de rigor y solicita las medidas de coerción que considere pertinentes ante los tribunales.

La entrega se realizó a través del secretario general del sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Nagua, Amaury Reyna; Luis Miguel González, «Lin la 100cia»; y su abogado. Nuñez Villa, fue recibido por el capital Kelvin, el Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM).

Por Luis Ramón López