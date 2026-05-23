Se entrega de presunto autor de muerte de adolescente de 16 años en Villa Altagracia

La Policía Nacional informó que, se entregó de manera voluntaria el nombrado Raudy Jimenez Dicent (a) “Ayendi”, de 24 años, señalado como el presunto autor de la muerte de la adolescente Abril de Jesús Puello, de 16 años.

La entrega de Jiménez Dicent (a) “Ayendi” se produjo en horas de la noche de este viernes en Villa Altagracia a través de un familiar.

Se recuerda que el hecho ocurrió en la comunidad Los Arrayones de Básima, municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

De acuerdo con el informe preliminar, el detenido era activamente perseguido por su vinculación en el hecho, mientras las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público.

La Policía Nacional reiteró que se está a la espera de los resultados oficiales de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), a fin de establecer de manera concluyente la causa de muerte de la menor.

El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas para los fines legales correspondientes.