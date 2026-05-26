Retendrán motocicletas que crucen en rojo o circulen por aceras

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que las autoridades continuarán ejecutando operativos contra motociclistas que incumplan la ley en la República Dominicana, incluyendo aquellos que transiten por las aceras, crucen semáforos en rojo o circulen sin documentos ni casco protector.

“Nosotros, de todas maneras, seguiremos trabajando, como hicimos este fin de semana cuando iniciamos y anunciamos el operativo en el Gran Santo Domingo contra todas las motocicletas que incumplan con la ley vigente en la República Dominicana”, expresó la funcionaria al ser cuestionada sobre la reunión que sostendrá este martes con distintas asociaciones de motoconchistas.

Raful informó que el encuentro se realizará a las 3:00 de la tarde en el Ministerio de Interior y Policía, con la participación de asociaciones de motoconchistas interesadas en integrarse al plan de seguridad que impulsa el Gobierno.

“Vamos a participar precisamente esta tarde, a las 3:00 de la tarde, en el Ministerio de Interior y Policía con algunas asociaciones de motoconchistas que quieren incorporarse al plan de seguridad que estamos desarrollando y después, sobre todo, las medidas que tomamos este fin de semana de fiscalización de todas las paradas para poder verificar quiénes son los miembros de las mismas y poder tener control de nuestro territorio a través de las comandancias regionales”, explicó.

La ministra indicó además que en la reunión participarán el director general de la Policía Nacional, el director del INTRANT y un representante del Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de dialogar con los grupos organizados del sector transporte en motocicletas.

Raful advirtió que los motoristas que violen las normas de tránsito serán retenidos por las autoridades.

“Hay motoconchistas que suben arriba de las aceras, motociclistas que andan sin los documentos y sin el casco correspondiente, motoristas que se van en rojo, entre otras cosas: todos estos serán retenidos de sus motores. Vamos a tomar medidas hasta que se entienda que lamentablemente nadie está por encima de la ley y que tenemos que seguir trabajando”, afirmó.

Asimismo, señaló que también serán fiscalizados los motociclistas para verificar si portan armas de fuego y si estas son legales o ilegales.

En los últimos meses se han registrado varios incidentes violentos relacionados con motoristas. Entre los casos más recientes figura el asesinato de un chofer de camión recolector de basura, quien fue ultimado por una multitud de motoristas en la provincia de Santiago.

También se reportó la agresión contra un conductor del sistema de Transporte Estudiantil (TRAE), quien fue atacado por un motorista tras una discusión mientras trasladaba estudiantes hacia su centro educativo.

Por Roberto Tiburcio