Residentes en Colinas del Edén II piden a la CAASD reparar tubería que causa fuga de agua

Santo Domingo Norte.- Residentes de la urbanización Colinas del Edén II solicitaron este domingo a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) la reparación urgente de una tubería averiada en la calle Pablo Neruda, la cual, según denunciaron, emana agua de manera constante las 24 horas del día.

De acuerdo con los comunitarios, la fuga se originó hace aproximadamente dos semanas, tiempo durante el cual reportaron la situación a las oficinas de la CAASD en el municipio, sin que hasta el momento se haya presentado ninguna brigada técnica para corregir la situación.

Los moradores expresaron su preocupación por el significativo desperdicio de agua potable, un recurso vital que consideran no debe perderse en medio de las necesidades que enfrentan diversos sectores del país.

“Es desesperante ver cómo el agua corre día y noche sin que nadie venga a solucionar el problema”, manifestó uno de los residentes, quien pidió a las autoridades actuar con mayor prontitud ante este tipo de denuncias comunitarias.

En ese sentido, hicieron un llamado urgente a la CAASD para que tome acción inmediata y proceda con la reparación de la tubería rota, a fin de evitar mayores pérdidas de agua y prevenir daños estructurales en la calle.