Residentes de Juan Lopito en Moca solicitan intervención urgente de cañada

Moca, Espaillat.-Residentes del sector Juan Lopito, ubicado en la avenida 2 de Mayo del municipio de Moca, solicitaron con carácter de urgencia la intervención de las autoridades municipales y del Gobierno central para solucionar la problemática que afecta la cañada que atraviesa esa comunidad.

Los comunitarios denunciaron que grandes cantidades de basura y desperdicios provenientes de sectores como Salsipuedes y otras zonas cercanas son vertidos constantemente en el cauce de la quebrada, provocando contaminación y serios inconvenientes para los residentes.

Explicaron que al pasar por el sector de Juan Lopito, las aguas residuales y los desechos sólidos se desbordan con frecuencia sobre la vía pública, situación que empeora considerablemente cada vez que se producen lluvias.

Indicaron que durante los aguaceros el lugar se torna prácticamente intransitable, debido a las inundaciones y acumulación de desperdicios que afectan calles, viviendas y el tránsito vehicular y peatonal.

Los moradores expresaron preocupación por las condiciones sanitarias y ambientales generadas por esta situación, advirtiendo sobre posibles riesgos para la salud de niños, envejecientes y demás residentes de la comunidad.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades del ayuntamiento y organismos competentes para que ejecuten trabajos de limpieza, saneamiento y canalización de la cañada, a fin de evitar mayores daños y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sector.

Los residentes afirmaron que esperan una respuesta rápida y efectiva de las autoridades antes de que la situación continúe agravándose con las lluvias y el aumento de desperdicios en la quebrada.

Por Luis Ramón López