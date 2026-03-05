Recolectan 90 mil toneladas de envases plásticos en América Latina, incluyendo 360 toneladas en RD

El presidente CropLine Latin America informó que en 2025 en los países de América Latina se recolectaron 90 mil toneladas de envases plásticos vacíos, contribuyendo así a las buenas prácticas agrícolas y a la sostenibilidad del medio ambiente.

José Perdomo señaló que 360 toneladas de esos envases se recolectaron en los seis puestos de recolección de la República Dominicana instalados por la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos (AFIPA).

Dijo que se reunió con el nuevo ministro de Agricultura del país, Oliverio Espaillat, para conversar sobre algunas áreas en las cuales hay regulaciones que hay que tratar, como, por ejemplo, el uso de drones para fumigar que es un instrumento nuevo de aplicación moderno que precisa una regulación moderna que permita aplicar tecnología de manera segura y vamos a trabajar de manera conjunta para apoyar a AFIPA.

Indicó que AFIPA es una entidad sin fines de lucro con más de 45 años impulsando la productividad agrícola nacional y promueve el uso responsable de tecnología, buenas prácticas agrícolas y la sostenibilidad ambiental, como miembro de CropLife Latinoamérica.

Expresó que con frecuencia miembros de CropLine están en comunicación con funcionarios de los gobiernos y que en el caso de Centroamérica, “tenemos esfuerzos para armonizar etiquetas para que sean aprobadas y se puedan usar en todos los países de esa zona”.

El presidente de CropLine recordó que esa organización tiene presencia en todo el mundo, como Asia, Europa, América y otros. Agregó que en 18 países de América Latina tiene 27 asociaciones.

Señaló que en los diferentes países CropLine ejecuta junto a las asociaciones programas, como el de Campo Limpio para el reciclaje de envases vacíos triple lavado y se les da el destino correcto, y el de Cuidagro que es el entrenamiento en buenas prácticas agrícolas a los agricultores.

Expresó que AFIPA representa a CropLine en la República Dominicana y es la responsable ante las autoridades del país y además tiene la responsabilidad de ejecutar los programas Cuidagro y Campo Limpio

Perdomo manifestó que con cierta frecuencia técnicos coordinados por FIAPA imparten cursos de entrenamientos a los productores agrícolas para que aprendan a utilizar correctamente los productos y que lo hagan con la seguridad indicada por los fabricantes para evitar consecuencias negativas.