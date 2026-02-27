RD y EE.UU. firman memorando de entendimiento en materia de salud por US$60.8 millones

Santo Domingo.-Los gobiernos de República Dominicana y los Estados Unidos, firmaron un histórico Memorando de Entendimiento de Cooperación en Salud por un monto de 60.8 millones de dólares, acuerdo que tendrá una vigencia de cinco años y que fortalecerá la seguridad sanitaria y la cooperación bilateral en la región.

El anuncio fue realizado por la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, quien destacó que este convenio consolida décadas de trabajo conjunto en el ámbito de la salud pública y establece una base sólida para enfrentar desafíos sanitarios comunes.

El acuerdo fue suscrito por Prashant Hemady, ministro consejero en funciones de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, y por el doctor Víctor Elías Atallah, ministro de Salud Pública de la República Dominicana.

Según se informó, el Memorando de Entendimiento, contempla iniciativas orientadas a fortalecer la capacidad institucional, mejorar la vigilancia epidemiológica, apoyar programas de prevención y respuesta ante emergencias sanitarias, así como robustecer los sistemas de salud para beneficio de la población.

La inversión de 60.8 millones de dólares, será ejecutada durante el período de cinco años, consolidando la cooperación estratégica entre ambos países en áreas prioritarias como la seguridad sanitaria regional, preparación ante pandemias y fortalecimiento de servicios esenciales.

Las autoridades destacaron que este acuerdo representa un paso significativo en la alianza entre ambas naciones y reafirma el compromiso compartido de proteger la salud pública y promover el bienestar de sus ciudadanos.

Por Luis Ramón López