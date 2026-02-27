Puntos GOB proporcionaron cerca de 1.5 millones de servicios a 1.2 millones de ciudadanos en 2025

Santo Domingo.– Durante el 2025, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) consolidó la transformación digital de la República Dominicana como una política de Estado centrada en el ciudadano, con resultados medibles, reconocimiento internacional y un impacto directo en la calidad de vida de las personas.

El Centro de Contacto Gubernamental *462 gestionó más de 1.8 millones de llamadas, lo que representó un aumento del 175 % en comparación con 2024, y brindó 1.9 millones de servicios, fortaleciendo significativamente la capacidad de respuesta del Estado.

Por su parte, los Puntos GOB proporcionaron cerca de 1.5 millones de servicios a 1.2 millones de ciudadanos, ampliando su cobertura y acercando la administración pública a comunidades históricamente desatendidas. Además, la línea CEDI-Mujer atendió 19,196 llamadas, manteniendo un nivel de servicio superior al 95.96 %, garantizando atención oportuna y de calidad a mujeres en situación de vulnerabilidad.

El portal www.gob.do alcanzó 2 millones de visitas, casi el doble que el año anterior, consolidándose como una herramienta clave para realizar trámites en línea y acceder de manera más ágil y eficiente a los servicios públicos.

En cuanto a simplificación administrativa, el programa Burocracia Cero redujo en 70 % el tiempo de los trámites prioritarios y generó ahorros superiores a RD$2,000 millones tanto para la ciudadanía como para el Estado.

Este avance estuvo acompañado del fortalecimiento de plataformas como la Ventanilla Única de Formalización, el portal 311 y la Certificación Notarial Digital, que continúan mejorando la experiencia de los usuarios en los servicios públicos.

La confianza en el ecosistema digital también mostró un crecimiento significativo. Durante 2025 se emitieron 5,198 certificados de firma digital, mientras que la Carpeta Ciudadana “Soy Yo RD” superó las 240,000 descargas, facilitando una identidad digital segura y simplificando la interacción entre el ciudadano y el Estado.

En materia de gobernanza digital, más de 160 instituciones recibieron certificaciones y recertificaciones NORTIC, además de asistencias técnicas y asesorías especializadas orientadas a elevar los estándares de calidad institucional.

Paralelamente, la reestructuración integral del Centro de Datos del Estado permitió reducir en 70 % los incidentes tecnológicos. Asimismo, el sistema DataCenterOperation alcanzó un 90 % de ejecución, fortaleciendo la estabilidad y continuidad de los servicios críticos.

Estos avances recibieron reconocimiento internacional. Burocracia Cero fue galardonado en los Premios NovaGob y los Puntos GOB fueron distinguidos como WSIS Prizes Champion, reafirmando el liderazgo regional de la República Dominicana en gobernanza digital.

De cara a 2026, la OGTIC reafirma su compromiso con la construcción de un Estado digital más eficiente, transparente y centrado en las personas, donde la tecnología continúa siendo una herramienta para simplificar la relación ciudadano–Estado y generar bienestar colectivo.