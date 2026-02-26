Proponen cambiar el lema de Barahona: de “Perla del Sur” a “Cuna del Larimar”

El maestro artesano-orfebre Julio Humberto Fricá ha iniciado una campaña de motivación para que los legisladores dominicanos ponderen actualizar el slogan o lema de Barahona, conocida como ¨La perla del Sur¨, por el de ¨Barahona, cuna del Larimar¨.

Esto porque el Larimar es una pectolita azul que solo se puede encontrar en Barahona, República Dominicana. Está comprobado que esta es la única mina existente en el mundo y se encuentra ubicada de la sureña provincia.

Entre las entidades que se suman para apoyar su iniciativa se encuentra la Fundación Cámara de Comercio y Producción Artesanal de República Dominicana (CAMAARD), la gala de maestros artesanos SELECTA_RD y un colectivo de empresarios, diseñadores y artesanos que producen joyería artesanal con este mineral.

Las joyas de Larimar encabezan la lista de productos artesanales que ofrece República Dominicana a los millones de turistas y visitantes.

Los lemas, apodos y eslóganes usados en las divisas de las distintas provincias del país suelen transmitir gran parte de los valores y la idiosincrasia de la región.

Su llamado a la comunidad y las autoridades barahoneras, a los medios nacionales y a los diputados y senadores podría llegar hasta el presidente Luis Abinader para que el primer mandatario pondere su iniciativa y se sume junto a los ministerios de Turismo y Energía y Minas.

Julio Humberto Fricá, autor de la propuesta.

Nacido en Puerto Plata el 10 de febrero de 1963, es un maestro artesano-orfebre reconocido por su creatividad y excelencia en la terminación que da a la joyería artesanal dominicana. Comenzó en 1977, de la mano de los maestros Miguel Méndez y Frank Rosado quienes le enseñaron los fundamentos del oficio y le transmitieron la pasión por crear piezas únicas.

Entre 1990 y 1993 se especializó en España en joyería y diseño, perfeccionando técnicas que aplicó con maestría en sus propias creaciones. Ha participado en diversas ferias nacionales e internacionales, donde ha recibido reconocimientos por su trayectoria y la calidad de su trabajo.

Formador y guía de jóvenes orfebres, dejando un legado de conocimiento y excelencia en el sector. Colaborador de reconocidas marcas y creador de piezas únicas, continúa consolidándose como un referente de la joyería artesanal dominicana.