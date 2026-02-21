Presidente de Fedomu pide al Gobierno reivindicaciones para los ayuntamientos

Santo Domingo.- El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, solicitó este viernes al Gobierno una serie de reivindicaciones para los ayuntamientos, dentro de las cuales se contempla la aprobación de leyes y mejores asignaciones presupuestarias para los gobiernos locales.

El también alcalde de Samaná pidió a la Cámara de Diputados la aprobación urgente de la modificación del artículo 21, de la Ley 176-07 de los Municipios y el Distrito Nacional, tal como se lo envió el Senado, que contempla un 30% para gastos de personal, 40% para el funcionamiento y mantenimiento de los servicios municipales, 5% dedicados a programas educativos, salud y género, y el 25% para inversión en obras de infraestructura, distribución que se ajusta a la realidad operativa de los ayuntamientos.

Aclaró que la modificación de ese artículo lo que busca es una correcta ejecución presupuestaria en los ayuntamientos.

Explicó que esa modificación no busca crear espacio de impunidad, sino actualizar la normativa para que esta sea alineada con las leyes actuales, y con la forma en que realmente funcionan los gobiernos locales, fortaleciendo así la gestión municipal, haciéndola más práctica, ordenada y eficiente.

Dijo que existe el Código Penal, el cual contempla sanciones penales no solo para los alcaldes, sino para todos los funcionarios del Gobierno que incurran en irregularidades durante la ejecución presupuestaria, por lo que, la modificación de esta pieza no incentiva el mal uso del presupuesto municipal en lo absoluto.

También, el presidente de Fedomu solicitó la intervención del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, para que el Ministerio de Hacienda y Economía cumpla con lo establecido en la la aprobación de la Ley 225-20 general de Gestión Integral y Coprocesamiento de los Residuos Sólidos, que contempla la asignación de 20 pesos por habitante en cada municipio para el tratamiento de la basura.

Afirmó que esta distribución contribuye a una mayor articulación institucional y un modelo de gestión integral de residuos sólidos más sostenible, reconociendo el rol vital que juegan los municipios en la gestión ambiental del territorio.

“Reconozco que uno de los funcionarios más comprometidos y que más ha aportado a la municipalidad ha sido José Ignacio Paliza, mostrando siempre su firme apoyo al desarrollo de los gobiernos locales, durante esta y otras gestiones gubernamentales, aportando desde el parque vehicular de las diez regionales de Fedomu hasta el remozamiento de nuestra sede, por lo que llamó a Víctor D´Aza para entregarle un reconocimiento” destacó Núñez.

El funcionario municipal ofreció estas declaraciones durante la presentación del programa Política Nacional de Erradicación del Hambre -Hambre Cero-, que encabezó el ministro Paliza, junto al presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza; el representante de la FAO en el país, Rodrigo Castañeda; el director del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Manuel Robles, así como todos los alcaldes del país.