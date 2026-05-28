Presidente de Fedomu afirma la deuda es mutua entre EDES y ayuntamientos

Santo Domingo.- El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, aclaró este miércoles que si los ayuntamientos tienen una deuda de 300 millones de dólares con las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES), estas también incumplen con una sentencia del Tribunal Constitucional y el artículo 134 de la Ley General de Electricidad 125-01.

De acuerdo con la sentencia 0100/13, del Tribunal Constitucional, las EDES “deben pagar mensualmente el 3% de la facturación corriente recaudada dentro de la jurisdicción de cada municipio y sus distritos municipales”. De su lado, los municipios y sus distritos pagarán el consumo eléctrico mensual del alumbrado público y demás instalaciones.

Sin embargo, desde el 2013 hasta la fecha las EDES no han cumplido con este ordenamiento legal, lo que implica que actualmente tengan una deuda “incalculable” con los ayuntamientos del país, explicó el presidente de Fedomu y alcalde de Samaná.

La decisión del TC también determinó que el 3% no constituye un impuesto, sino un arbitrio municipal o tasa compensatoria.

Nelson Núñez indicó, en un comunicado de prensa, que la pieza del alto tribunal alega que exigir el 3% de la facturación del servicio eléctrico prestado está dentro de los límites.

El presidente de Fedomu resaltó que la morosidad vinculada al servicio del alumbrado público es uno de los factores del déficit presupuestario que presentan los ayuntamientos para cumplir con el ejercicio de sus funciones.

Las EDES tampoco pagan, afirmó categóricamente Núñez, al abordar los desafíos financieros de los cabildos.

Durante una entrevista al programa «Despierta con CDN», y que publicó el periódico El Día, Celso Marranzini alegó que “la falta de pago por parte de las alcaldías del país representa una pesada carga para el Estado dominicano, alcanzando la cifra de 300 millones de dólares durante el año pasado”.

Sin embargo, el presidente de Fedomu reiteró que la deuda con el Estado dominicano es mutua.