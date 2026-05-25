Presentan norma para implementación de la política de cuidados en la administración pública

Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Administración Pública (MAP) y Ministerio de la Mujer presentaron de manera oficial la Normativa Marco sobre Cuidados, Corresponsabilidad y Conciliación en la Administración Pública, con el objetivo de institucionalizar el derecho al cuidado promoviendo condiciones laborales que permitan armonizar la vida laboral, personal y familiar de los servidores públicos.

La normativa incorpora medidas administrativas de conciliación para apoyar a las y los servidores públicos en temas relacionados a la necesidad de cuidado en la familia, incluyendo facilidades en procesos de adopción, mecanismos de flexibilización laboral tras las licencias de maternidad y paternidad, y en casos que requieran cuidados especiales, como partos múltiples, prematuros o nacimientos con discapacidad.

El ministro MAP, Sigmund Freund, manifestó que esta es una de las iniciativas más transformadora y con sentido de justicia que ha emprendido el Estado dominicano, y señaló que hoy más que nunca se necesita impulsar cambios profundos en la sociedad dominicana que permitan alcanzar una sociedad equitativa e igualitaria.

“Esta iniciativa sin dudas, generará cambios en la manera en que, de manera individual y colectiva, visualizamos la responsabilidad del cuidado y cómo debemos impulsar su reconocimiento desde la mirada del derecho a condiciones laborales más humanas y equitativas para ir cerrando brechas en favor de un nuevo paradigma social”, indicó el ministro en el acto de lanzamiento de la norma realizado en el auditorio de la Policía Nacional.

En su intervención, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, afirmó que la presentación de la Norma Marco constituye un paso del Estado hacia una administración pública más humana y corresponsable, que fortalece el reconocimiento del cuidado como un derecho y promueve la corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la sociedad, contribuyendo a reducir las brechas de género que afectan principalmente a las mujeres.

“Con la implementación de esta política pública, avanzamos hacia una administración pública que reconoce el cuidado como un elemento esencial para la sostenibilidad de la vida, el bienestar y la igualdad, posicionando a la República Dominicana como referente regional en este enfoque”, precisó.

Ambos funcionarios llamaron al sector privado a sumarse a la iniciativa gubernamental e implementar esta Norma Marco de Cuidado, como una forma de proporcionar a sus colaboradores medidas administrativas que les permita conciliar el derecho a cuidar y proteger a sus familia, sin importar si es hombre o mujer, lo que indicaron ayudaría a propiciar un clima laboral más humano y empático.

Detalles de la normativa

La viceministra de Servicios Públicos del MAP, Grey Peña, señaló que la nueva normativa establece medidas administrativas, programas de autocuidado y mecanismos de conciliación para facilitar su comprensión e implementación de la política de cuidado y propiciar que las instituciones públicas sean espacios que promuevan una cultura diferente en materia del derecho a cuidar y proteger a la familia.

Melina Sainz, encargada de Agenda Legislativa del Ministerio de la Mujer indicó que esta política funcionará como una herramienta que impulsa condiciones laborales equitativas para mujeres y hombres en la administración pública e indicó que su objetivo es propiciar cambios en la forma en que se asume la responsabilidad del cuidado y su impacto en la vida de las personas, especialmente en las mujeres.