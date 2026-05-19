Policía Nacional investiga muerte de hombre que habría saltado al vacío en Plaza Central

La Policía Nacional informó que investiga las circunstancias en que un hombre falleció la mañana de este martes tras caer al vacío desde el área de parqueos del centro comercial Plaza Central, ubicado en el último piso, en un hecho ocurrido este martes en el Distrito Nacional.

El fallecido fue identificado como Joselito del Rosario Paulino, de 49 años, quien, de acuerdo con informaciones preliminares, cayó desde el cuarto nivel del referido establecimiento comercial alrededor de las 11:00 de la mañana.

Versiones recogidas en el lugar indican que Del Rosario Paulino es propietario de uno de los negocios de reparación de celulares del centro comercial. Un vigilante relató que el hombre se habría lanzado al vacío con aparentes fines suicidas.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, indicó que agentes policiales realizan los levantamientos correspondientes, incluyendo la revisión de cámaras de vigilancia instaladas en el lugar, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho.

La Policía Nacional precisó que se trata de una investigación en proceso, por lo que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avancen las pesquisas.